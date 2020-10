El Hockey Benalmádena reanuda la liga con la visita del Egara (12:00)

El Hockey Benalmádena volverá este domingo al verde de El Retamar tras el obligado parón de la semana pasada. Los de Benalmádena tendrían que haber viajado a Ourense para medirse al Barrocás en la jornada 4, pero las restricciones sanitarias impuestas en la ciudad gallega hicieron que dicho encuentro se viese aplazado a una nueva fecha. Por tanto, la inminente cita que tiene el Hockey Benalmádena se corresponde con la jornada 5, en la que se medirá al Egara 35.

Los catalanes llegan a Benalmádena con 6 puntos en su casillero, merced de las dos victorias que ha cosechado en los dos encuentros que ha jugado hasta la fecha y este será su primer partido lejos de Terrassa en la temporada 20/21. La plantilla egarense ha sufrido algunos cambios con respecto a la de la temporada pasada, pero mantiene buena parte de su núcleo central y eso hace que sea uno de los favoritos al título liguero a final de año. Verticalidad, presión y velocidad son tres características históricas con las que cuenta el juego de los ratllats y que el Benalmádena tendrá que intentar eliminar para poder optar a llevarse la victoria ante su público.

El Benalmádena recupera a su capitán, Jesús Jiménez, que se había perdido los dos primeros partidos por unas molestias físicas; también estará disponible Julián Lopez tras no estar en el último partido por motivos laborales. El que no estará operativo para el partido ante el Egara es uno de los jóvenes que mejor sensación estaba dejando en este arranque liguero, Máximo Pizarro-Lastra se lesionó el pasado sábado en un encuentro de Liga Andaluza con su categoría y no se ha recuperado a tiempo para estar a las órdenes de Curro Meléndez.

Como todos los partidos del Benalmádena en casa, este podrá seguirse en directo en las instalaciones de Benalmádena, previa inscripción -disponible en las redes sociales del club benalmadense- y cumpliendo con todas las medidas de seguridad, así como en el streaming que ofrece el Benalmádena a través de su canal de Youtube.