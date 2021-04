Nueva jornada para el Marbella, que busca seguir en la línea ascendente de las últimas semanas. En La Constitución se miden dos equipos invictos en esta fase por eludir el descenso. Los malagueños visitan al Yeclano con la intención de dar una zancada hacia la permanencia. Abraham García tendrá las bajas de Fernando Román (por acumulación de tarjetas amarillas) Carlos Blanco, Óscar García y Alfred Planas. La noticia positiva es la vuelta de Juanmi Callejón.

El entrenador del conjunto marbellí analizaba el duro encuentro. "Vamos a intentar escribir nuestra propia historia en un campo complicado y ante un rival que suma tres victorias, que va lanzado y que se ha metido en la pelea por la salvación", explicaba el técnico, que ampliaba: "Uno se prepara mejor cuando ha conseguido ganar el partido anterior, pero tenemos que hacerlo desde la autocrítica, siendo reflexivos y tratando de mejorar lo que no hicimos bien".

Abraham García sacaba la calculadora y hacía cuentas sobre la salvación. "No valdrá con 30 puntos, será necesario conseguir una gran puntuación. Yo desde siempre he dicho que habría que ganar cinco y me mantengo en eso", razonaba el entrenador, que continuaba: "Cualquier error individual te penaliza. Este tipo de campeonatos son todo o nada y ellos intentarán dar un paso muy firme y acercarse a nosotros".

El técnico madrileño hablaba sobre los peligros del Yeclano. "Es un equipo bien trabajado, con las ideas clarísimas, en un estadio con la gente encima y en el que van a pasar cosas continuamente. Son buenos a balón parado, hacen buenas lecturas, tienen buenos jugadores y va a ser un partido bonito y atractivo para el espectador", terminaba.