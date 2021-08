Juan Jiménez, en la final en el Mundial sub 20

Empezar con buen pie, o mejor, empezar con buen brazo, eso es lo que ha hecho Juan Jiménez en el Mundial sub 20 de Nairobi. El lanzador malagueño ha sido el encargado de abrir la participación de España en Kenya, en el único Campeonato del Mundo en pista de este 2021. El campeón de España sub 20 de martillo, undécimo en el pasado Europeo de Tallinn, llegaba a Nairobi con el objetivo de mejorar su actuación continental, donde no pudo desplegar todo su potencial en la final (67.31).

Nada mejor para despejar fantasmas que un primer lanzamiento de 71.05. Los dos siguientes fueron más cortos (69.44 y 68.23), pero los 71.05 le sirvieron para terminar cuarto de su grupo, tras los únicos tres atletas que consiguieron la clasificación directa (74.00 Q). Tocaba esperar al grupo B para saber si Juan se clasificaría para la final, algo que finalmente sucedió con la octava mejor marca.

En su primer Mundial, Juan Jiménez ha conseguido su primer objetivo de clasificarse para la final, pero el nerjeño quiere más en su despedida del martillo de 6 kilos. Los 73.13 que lanzó en el mes de mayo año le colocaron como el quinto español sub 20 de todos los tiempos y qué mejor cierre de categoría que volver a acercarse a esa marca. Superar los 70 metros, algo que ha ya realizado en más de una decena de ocasiones esta temporada, es el primer paso en una final en la que los doce atletas clasificados lo han conseguido en primera ronda. La final será este viernes, 20 de agosto, a las 15:15 (hora peninsular).