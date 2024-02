El malagueño Brahim se consagra en la Champions

Brahim Díaz firmó un golazo contra el Leipzig, regateando a cuatro rivales y con un gran disparo al palo largo, que le confirmaba como el sustituto ideal del inglés Jude Bellingham, pero este rol se truncó pronto por una lesión muscular en el gemelo derecho. Y es que Brahim se estaba confirmando como un titular de garantías más allá que un mero revulsivo, aportando siete tantos y tres asistencias cuando ha salido de inicio esta temporada.

Doce titularidades para Brahim que se traducen, además, en diez victorias y dos empates del Real Madrid. Aunque, eso sí, todas ellas son debido a bajas -Bellingham, como este martes- o Vinícius durante la temporada y nunca como una opción prioritaria en un once titular de Carlo Ancelotti en el que ganarse un sitio está muy caro Eso sí, Brahim responde con buenas actuaciones y datos siempre que tiene la oportunidad. Como este martes en Leipzig en el que fue el desatascador del encuentro con una jugada de futbolista especial.

Se levantó del suelo, condujo y regateó a cuatro futbolistas del conjunto alemán antes de poner el balón al palo largo de la portería defendida por Gulácsi. Imparable, de inicio a final, la jugada de un Brahim que salió de Leipzig siendo el mejor jugador del partido Y aportando de nuevo de inicio. Siete goles y tres asistencias en 12 partidos como titular; participando en casi un gol por encuentro en el que es titular. Un impacto ofensivo que dista mucho del que tiene cuando sale como revulsivo. Un gol y una asistencia en 16 encuentros en los que ha participado desde el banquillo.

"Creo que no es nada"

Brahim Díaz, autor del gol de la victoria contra el Leipzig (0-1), aseguró, tras retirarse con molestias en el minuto 84, que notó “un golpe” y que no sabe si se le “subió el sóleo” de la pierna derecha, pero que confía en que las pruebas que le realicen el miércoles concluyan que no es “nada” grave. “Ahora mismo no sé qué tengo. He notado un golpe y no sé si se me subió el sóleo. Mañana haremos pruebas y no será nada”, explicó en Movistar Plus.

“Recibo la pelota, hago el primer amague, veo que ellos tienen miedo a entrar… y la meto a la escuadra. Un gol bonito”, dijo sobre su gol: “Muy contento por poder ayudar al equipo por el gol y por el trabajo del equipo a pesar de las bajas, seguimos demostrando que somos un gran equipo”.

El atacante analizó la victoria en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones y se mostró confiado en que para la vuelta sí tendrán más puntería. “Tuvimos oportunidades. Ellos también. Ha sido un partido bonito. No nos ha beneficiado ese ida y vuelta, pero hemos hecho un gran partido. Las tuvimos y las marcaremos en la vuelta”, declaró. Un Brahim que aseguró, al ser preguntado por si espera ser convocado con España por primera vez, que debe “seguir demostrando en el campo el valor” que tiene.