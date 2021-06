Paula Ruiz: el premio al camino está en Tokio

Paula Ruiz lleva una semana en una nube. Han sido días de muchísimo ajetreo, pero con un denominador común. Un reconocimiento por el mejor momento de su carrera. "Ahora más asentada, ahora me lo creo. Hace un par de días sí que estaba muy en shock", cuenta la nadadora, que en pocos días ató el billete olímpico hacia Tokio y contrajo la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19: "Estoy lista de papeles. Plenamente no soy consciente, poco a poco iré asimilándolo".

Setúbal quedará marcado para siempre en la malagueña, el lugar donde cumplió un sueño. Así vivió aquel día. "Fueron muchas emociones, muchos sentimientos. De derrumbamiento, te vienen todo el sacrificio y los malos ratos; y de felicidad y no creeérmelo. Lo primero que hice cuando toqué la placa fue llorar porque se me vino el mundo encima", afirmaba.

Un camino hacia Tokio que fue largo, pero con premio final. "Me quedo sobre todo con que he trabajado y que lo he hecho todo al 100%. Estoy orgullosa de mí misma, he hecho las cosas mejor que nunca. He hecho mi mejor temporada. Empecé el 19 de mayo de 2020, llevo mucho tiempo, tengo mucho orgullo por el trabajo que llevo encima", explica Ruiz, que reconoce que las últimas semanas fueron difíciles de gestionar: "Cuando estaba preparando este último mes y la gente me decía que me tocaba disfrutar y llevaba una presión durante la temporada... Fue difícil llevarla. Ahora no iba a disfrutar, pero ahora ya sí voy a disfrutar. Este mes voy a dar mi máximo, pero ahora disfrutando y sin presión o tensión. Contenta del camino que queda, ahora me toca disfrutar".

Serán sus primeros Juegos Olímpicos, pero no se corta. "En las Aguas Abiertas se depende de muchos factores externos y por eso lo amo. Ninguna carrera se parece a ninguna, todas son diferentes. Lo mismo la que va favorita no se sube al podio. Ha pasado en muchas ocasiones. Voy con mucha fuerza y con muchas ganas y con el orgullo de representar a mi país", reflexiona la malagueña, que cuenta sus sensaciones ahora: "No estoy nerviosa por ser mis primeros Juegos. Tampoco estoy mentalizada de lo que son unos Juegos, pero no me suelo poner nerviosa porque cuando he ido al Mundial junior o absoluto no me han pasado esas cosas. Nunca me ha preocupado esas cosas porque me hacen ilusión y voy a disfrutar mucho".

Paula Ruiz fue una de las ponentes de +Deporte+Mujer, un programa de la Diputación de Málaga que pretende empoderar a la mujer en el deporte, fomentando el reconocimiento y la visibilización de los logros. Un desafío clave para momentos de auge como en el que ella se encuentra. "Es lo más importante que tiene que haber. Todavía hay desigualdad en ese sentido, pero cada vez voy notando que los medios se preocupan por darle su lugar a la mujer. Es una motivación porque estamos ayudando", asegura Ruiz, que reconoce la labor fundamental de la entidad provincial: "Mientras más repercusión tenga y más ayudas tengamos, mucho mejor. Falta esa última barrera, pero es tiempo lo que se necesita. Si chicas como yo seguimos trabajando y dando resultados se van a dar cuenta y habrá más apoyo y más ayudas".

