No pudo sumar el CB Marbella su tercera victoria de la temporada ante el Igualatorio Estela Cantabria en el Pabellón Carlos Cabezas. Cayó el equipo de Javi Florido 58-60 tras ir ganando por diez puntos en el tercer periodo, pero se le escapó la victoria en un frenético final de partido. Se diluyó el conjunto malagueño y lo pagó con la derrota.

Desde el primer minuto de partido se dejó patente que la igualdad entre ambos equipos era más que evidente. Más allá de la clasificación actual de ambos, con Cantabria pisando los talones al líder y el CB Marbella luchando por escapar de los puestos de abajo, tanto unos como otros pusieron encima de la mesa una muestra de prestaciones que hacían presagiar lo que finalmente fue. Era Adri Fuentes quien tomaba la responsabilidad de empezar a anotar ante la defensa rojilla. El base malagueño, que atraviesa un momento espectacular de forma, repartía además juego a sus compañeros para que poco a poco los nervios del inicio se fueran esfumando. La defensa iba a ser un punto clave, dominando el rebote y siendo duros atrás no se iban a dejar espacios para que los Karahodzic, Sutina y compañía camparan a sus anchas.

Era Trujillo quien forzando una falta en ataque recuperaba un balón para que a a siguiente jugara Willie Williams, muy activo en sus minutos en pista, lograra el 11-10 para los marbellíes. La salida de Lucas Muñoz metía más velocidad y electricidad al juago local. Se colaba el cordobés hasta debajo del aro a la primera que tenía, para mantener en marcha una maquinaria que estaba bien engrasada, como mostraba el 16-13 de final de periodo al que se llegó con un triple sobre la bocina de Taylor Cameron con un saque de fondo a un segundo de final.

Se sentía cómodo el CB Marbella, no tanto el Estela, que tiraba de Kenan Karahodzic para intentar reducir distancias. Junto a Juanpi Sutina intentaban echarse el equipo a las espaldas y por momentos lo conseguían, pero era difícil superar la defensa del CB Marbella, muy activa e intensa en cada acción en la pintura. Con los visitantes por delante tras triple de Kenan, era Taylor Cameron quien se la devolvía en un 1×1.

Los tiras y aflojas iban a ser intensos, y había que estar muy atentos para no perderle el hilo al partido. Willie Williams anotaba una nueva canasta para el 21-18, pero Estela tuvo un momento importante de lucidez basculando el balón y en apenas dos minutos se colocaba 21-24. Había que seguir defendiendo y estar centrados en evitar las segundas opciones de tiro cántabras, que le costaban al equipo más de un quebradero de cabeza. Así, Adri Fuentes, con una bandeja y una posterior falta que le sacaba a su par, Marbella volvía a dominar el electrónico (25-24), renta que no volvería a soltar hasta el final del periodo, que acabó con una canasta de Navajas (29-24).

En el tercer cuarto el CB Marbella ofreció sus mejores prestaciones. Bruno Diatta empezaba también a coger confianza y a rebañar todo lo que pasaba por el aro y Adri Fuentes seguía anotando con fluidez. Se estancaba Estela, que en un abrir y cerrar de ojos vio como de estar dos puntos abajo un parcial de 8-0 le dejaba contra las cuerdas (34-24). Tiró de veteranía y calidad Kenan una vez más para con dos canastas seguidas obligar a Florido a pedir tiempo muerto (34-28), parón que no servía demasiado porque Marbella veía el aro muy pequeño. Así, Javi Lucas y Mikel a regañadientes mandaban el partido al último acto con 37-37 en el marcador.

Había que sufrir hasta el final, y cuando perdonas a un equipo de la categoría del Estela, al final se puede volver en tu contra. Los pequeños detalles marcan grandes partidos. El partido se tornaba raro, un equipo atacaba sin acierto y el otro también. Las faltas se sucedían y en determinados momentos se permitía más contacto de la cuenta tanto en uno como en otro bando. Los nervios entraban en ambos equipos, que miraban el marcador con una anotación baja (46-48) en el ecuador del último periodo. Así trascurrían los minutos, con el tanteo parado y ninguno acertando en sus ataques. Tuvo que ser Cameron quien con un triple lejano rompiera la sequía y pusiera el CB Marbella por delante (49-48).

Le seguía Harold, que le contestaba con un triple y Adri Fuentes se animaba a la locura final. Verlo para creerlo. De estar cuatro minutos prácticamente sin anotar ninguno a ver el aro enorme a falta de un minuto para el final. A falta de 36 segundos anotaba Estela desde la personal y se escapaba 52-55. Aún restaban segundos para seguir creyendo en la victoria, sobretodo con la canasta de Navajas debajo del aro para el 54-55. Había que entrar en el carrusel de faltas finales, pero Harold no fallaba (54-57) y a Adri Fuentes se le salía el segundo. Parecía que sentenciaba Kenan desde la personal (55-59), pero Cameron se sacó un triple de la chistera para intentar el imposible a falta de dos segundos (58-59), pero no se pudo consumar el tercer triunfo a costa de un Cantabria Estela que no hizo su mejor partido en Marbella, pero que sumó un nuevo paso en su camino hacia el liderato ganando 58-60.