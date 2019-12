Segunda derrota consecutiva del BeSoccer CD UMA Antequera esta temporada. No pudo reponerse en el Pabellón Fernando Argüelles del 4-3 en contra en Amate y se estrelló con un afortunado Nítida Alzíra FS (2-4). Los visitantes aprovecharon sus ofensivas y errores locales para obtener un meritorio triunfo al contragolpe.

Por más empeño que le pusieron los pupilos de Moli, no pudieron regalarle a su afición una alegría en la despedida del 2019 y en el último choque de la primera vuelta del campeonato. Pau Bellés abrió el marcador y Nando lo igualó posteriormente con un gran remate con la pierna izquierda. En la segunda mitad, Gon Castejón y Xusi ampliaron la ventaja (1-3), Álex Fuentes intentó iniciar la remontada (2-3), pero de nuevo Gon Castejón cerró la cuenta goleadora (2-4).

Para pequeña alegría, el Betis, que optaba al liderato tras esta derrota, también cayó en Elche (5-4) y mantiene el liderato compartido entre universitarios y béticos con la pequeña ventaja de golaveraje que tienen los de Moli. La igualdad fue la tónica predominante en el envite. En ataque faltó puntería, mientras que las defensas se emplearon a fondo para cortar cualquier propuesta de peligro.

En el minuto 12 se pudo romper el 0-0 con un zurdazo de Nacho Caballero que repelió Carlos Gil y, en una rápida réplica, Pau Bellés marcó el primer tanto (0-1). La desventaja en el marcador impulsó al plantel verde a perseguir con ahínco el empate. Nando asumió esa responsabilidad unos instantes más tarde. El 4 fusiló la red con un espectacular zurdazo al palo largo tras fijar a su marcador con varias fintas (1-1).

El paso por los vestuarios mejoró al cuadro local. Le ayudó a ordenar ideas y a salir de nuevo a la cancha con otra actitud más ambiciosa. Algo que no tardó en reflejarse en el número de ocasiones. Sin suerte. Por más que lo intentó el equipo dirigido por Moli, no pudo romper la igualdad en el electrónico y encima su adversario se volvió a adelantar al contragolpe por medio de Gon Castejón (1-2). Nando no pudo despejar y el balón le pasó por debajo de las piernas después de superar a Conejo. Un tanto que hizo daño a los anfitriones y, más aún, cuando el portero se equivocó en una salida y Xusi amplió la ventaja (1-3).

Álex Fuentes reaccionó con un acertado derechazo que esta vez sí batió al guardameta (2-3). En la recta final, Miguel Conde se colocó la camiseta de portero-jugador para ejecutar el ataque de cinco. Otra variante táctica que tampoco permitió acercar un resultado positivo. En una recuperación en los últimos segundos, Gon Castejón anotó el 2-4 final. La segunda derrota del UMA Antequera le deja empatado a 31 puntos con el Betis en el liderato, tras el empate que sumaron también en Mengíbar el Manzanares, que tenía en sus manos la posibilidad de pasar a ambos pero se quedó en empate (3-3).