El Trops Málaga se viene de vacío de Alcobendas (30-25)

El Trops Málaga no pudo arañar un resultado positivo en su visita al madrileño Pabellón de los Sueños, donde sucumbió de forma contundente ante el Alcobendas por 30-25. El conjunto de la capital de la Costa del Sol era consciente de la dificultad que entrañaba superar este compromiso frente al colíder, que, a excepción del empate cosechado ante el Ikasa Madrid, venía de ganarlo todo; esto es, al Trapagarán, Antequera y Cajasur. En cambio, los de Daniel Ibáñez también tenían claro que debían puntuar en el feudo alcobendense si quieren llegar con opciones de meterse en el pelotón de los cinco primeros que les daría derecho a jugar en el cuadro del ascenso al final de la primera fase. Esta última premisa no se dio, y, por tanto, el Trops necesita reaccionar de forma inmediata si no quiere complicarse la vida, aunque, cierto es que, su próxima cita vuelve a ser de extrema complejidad, ya que el Iberiquinoa Antequera será el siguiente rival de los albicelestes (sábado 14 de noviembre, a las 18.30 horas, en el Pabellón de Los Olivos), tras el paréntesis de la semana que viene por las selecciones.

Del encuentro en Alcobendas cabe incidir en el hecho de que el Trops Málaga sufrió este sábado dos bajas importantes por lesión: la del portero Pol Gavañach, que tuvo una buena actuación en los minutos que estuvo en la cancha la jornada anterior, pero molestias en la rodilla le impidieron viajar, y la del central Consuegra, pieza básica para el esquema del técnico Daniel Ibáñez, que tendrá que pasar por el quirófano en los próximos días por rotura de ligamentos. Sin embargo, más allá de las ausencias, que fueron notables, sobre todo, la de Consuegra, titular indiscutible con Ibáñez, los malagueños volvieron a tirar el partido en la segunda parte y pagaron caro esa dependencia del central sevillano.

El Alcobendas inauguró el marcado a los 35 segundos, con gol de Nevado. En cambio, pronto llegó la réplica malacitana por mediación de Carlos González. En tablas (2-2) se llegó al minuto 02:00. Había muchas precipitaciones en ataque por parte de ambos de equipos, ya que existía mucho respeto y los dos apretaban en defensa. El encuentro siguió por la senda de la igualdad, con un Álvaro Cabello destacando en la faceta goleadora, tras anotar tres de las cinco dianas logradas hasta el 10:00. Sin embargo, el partido se rompió traspasado el ecuador de la primera mitad, gracias a un parcial de 3-0 conseguido por el conjunto local, que puso el electrónico en un 9-6 a su favor. Así las cosas, el entrenador del Trops, Daniel Ibáñez, solicitó tiempo muerto para dar órdenes a los suyos, lo que sirvió, reanudado el juego, para acortar distancias. Al equipo malacitano se le había atragantado la defensa abierta que había planteado el Alcobendas, si bien, Ibáñez cambió el sistema y, gracias a la colocación de Portela en el centro para jugar sin balón junto a Carlos González y Lamarca, se pudo superar la defensa rival.

Con el marcado en 11-10 se alcanzó el minuto 22:00. Y aunque el cuadro malagueño tuvo la oportunidad de empatar en los instantes finales –llevaba un 63 por ciento de acierto en los lanzamientos y un 52 de eficacia en ataque–, dos errores infantiles mientras se producían sendos ataques propiciaron la victoria momentánea del Alcobendas (16-14) a la conclusión del primer acto, tras ser aprovechados los despistes por el cuadro de Madrid.

El arranque de la segunda parte fue para los locales, que salieron a la pista con ímpetu y consiguieron un parcial 2-0. Aunque Etayo recortó distancias, el Alcobendas volvió a anotar por partido doble y, en solo cinco minutos, el conjunto de casa ganaba por 20-15, resultado que hacía saltar todas las alarmas. Incomprensiblemente, otra vez, como frente al Alarcos Ciudad Real, el Trops era sorprendido por el rival en los primeros instantes del segundo asalto. Pese a este mal comienzo, los malacitanos reaccionaron para meterse en el partido con el pivote Etayo anotando hasta cuatro goles.

Con un ajustado 22-20 se traspasó el minuto 15:00. En cambio, la reacción duró poco, ya que el Alcobendas obtuvo un parcial de 3-0 para poner el electrónico en 26-21, en el 21:55. El bajón del rendimiento defensivo en la segunda parte fue más que evidente y poco más se pudo hacer hasta llegar al final con victoria merecida de la escuadra local por 30-25.

Duelo por todo lo alto este domingo a las 12:30 horas en el pabellón Fernando Argüelles entre el Iberoquinoa Antequera y el Cajasur. Tercero contra cuarto del Grupo B de la División de Honor Plata masculina.

Pleno de derrotas en la Plata femenina

Tampoco hubo más suerte entre los representantes de la División de Honor Plata femenina. El Fuengirola Un Sol de Ciudad cayó en el Elola frente al Sanse (23-25). El Rincón Fertilidad Málaga Norte hizo lo mismo fuera de casa con el Jesmon Leganés (29-22).