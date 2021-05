Donde no llegan las fuerzas, llega el coraje. Donde no llega la gasolina, llega la sangre y el corazón. Si algo ha demostrado el Rincón Fertilidad Málaga, más allá de la calidad de sus jugadoras, es que es un equipo con alma y lucha, que no baja los brazos nunca y que, pese a estar mermado o muy cansado, como era en esta ocasión, siempre se va a exprimir para dar el máximo. Pero con eso no le llegó para superar al KH-7 BM Granollers en un encuentro de la Liga Guerreras Iberdrola aplazado en su día por la disputa de la Final de la EHF European Cup por parte de las malagueñas. Sin ser brillantes, las pupilas de Suso Gallardo demostrando pundonor pero no pudieron obtener los dos puntos al quedarse sin fuelle en el segundo tiempo, anotando sólo cuatro goles en los últimos veinte minutos.

El encuentro arrancó a un alto ritmo, con transiciones rápidas y poco juego posicional, algo que era más favorable para el cuadro catalán ante el desgaste acumulado por las malagueñas. Tardó diez minutos el Rincón Fertilidad Málaga en hacerse dominador del juego. Silvia Arderius empezó a dirigir el ataque y las locales comenzaron a encontrar tanto a Rocío Campigli en el pivote como espacio para sus exteriores. Tenía opción de empezar a romper el choque, pero las buenas acciones de marta Mera en la portería rival, con paradas de mucho mérito, lo impidieron. Llegó a gozar de cuatro tantos de distancia a su favor, aunque una exclusión de Laura Sánchez en los instantes finales del primer período supo aprovecharlo el Granollers para reducir la diferencia a dos goles al descanso (16-14).

El desarrollo del segundo tiempo fue parecido al de ese ciclista en el Angliru, que cada poco saca ese golpe de riñón para seguir subiendo, pero al poco necesita hacer eses para buscar oxígeno. El cuadro catalán empataba el choque transcurridos seis minutos (18-18) y entonces las locales apretaban los dientes para, con un parcial de 4-0 a su favor, volver a poner la máxima diferencia (22-18).

Pero no era capaz de tener continuidad el Rincón Fertilidad Málaga y volvía a complicarse la contienda con muchas pérdidas que generaban el vuelco en el marcador a doce del final (23-24), que no fue a más por claves intervenciones de Merche Castellanos. La reacción llegó de la mano de María Pérez, que con dos tantos volvía a poner a las locales por delante, pero era un espejismo. Las malagueñas no podían más y claudicaban al encajar un parcial de 0-5 que era una losa a la que ya no tuvieron fuerzas de levantar (26-31).

Ficha técnica

RINCÓN FERTILIDAD MÁLAGA 26 (16+10): Castellanos (p), Sole López (5), Espe López (1), Doiro (2), García (1), Medeiros (3), Arderius (1) – siete inicial – Fernández (p), Rojas (5), Gutiérrez (1), Sánchez (), Campigli (2), Pérez (3) y Bravo (2)

KH-7 BM GRANOLLERS 31 (14+17): Mera (p), Vegué (5), Prelchi (6), Castañera (2), González (4), Guarieiro (6), Gomes (1) – siete inicial – Wiggins (p), Moragues (), Vázquez (1), Torras (2) y Sobrepera (4).

ÁRBITROS: Alberto García y Alberto Macías, del colegio andaluz. Excluyeron por parte del equipo malagueño a Sánchez y por parte del conjunto visitante a Prelchi, Torras y Gomes

INCIDENCIAS: Encuentro perteneciente a la sexta jornada del Grupo por el Título de la Liga Guerreras Iberdrola 2020/2021, celebrado en el Pabellón de Ciudad Jardín.

PARCIALES CADA 5': 4-3, 5-6, 9-7, 10-9, 13-10, 16-14 -descanso- 18-17, 22-18, 23-21, 24-24, 25-27, 26-31, final.