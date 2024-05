Ricardo Ruiz, comisario de Aguas de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas: "Nos ha pillado el toro"

"Enhorabuena al comisario por su nuevo nombramiento. Tiene muchos deberes que hacer. Vengo del Valle de Benamargosa y estamos viviendo una situación muy dura. El 60% de los aguacates se están perdiendo y necesitamos que la administración nos de soluciones ya, medidas urgentes". Así se manifestaba uno de los agricultores de la Axarquía que han participado esta mañana en el foro AgroGo!, una iniciativa que parte de CaixaBank. Se dirigía a Ricardo Ruiz, que, como él ha repetido en varias ocasiones durante el encuentro, lleva 48 horas como comisario de Aguas de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas.

Si bien las últimas lluvias han contribuido a que los embalses sigan manteniéndose a niveles estables gracias a los aportes del mes de marzo, la situación sigue siendo "muy grave y la agricultura se encuentra con que cada día es más difícil subsistir". El director general de Dcoop, Rafael Sánchez, ha sido tajante en relación a lo que es necesario para salir a flote. "Hay muchas cosas que se pueden hacer pero hay que tener voluntad política para hacerlo". Ha señalado que uno de los grandes problemas es "que los plazos son eternos" y que se necesitan "políticas disruptivas", "construir infraestructuras" y "aprovechar todo el agua disponible".

La situación a día de hoy es que los niveles de agua embalsada distan mucho de estar siquiera a la altura que hace un año. Los datos que se tienen de la red Hidrosur de la Junta de Andalucía recogen que los siete pantanos de la provincia tienen acumulados 170,79 hectómetros cúbicos a mayo de 2024, mientras que tal día como hoy, en 2023, tenían 208,65. El saldo es negativo, con 37,86 hectómetros cúbicos menos que entonces.

Ricardo Ruiz ha señalado que, como "soluciones a corto plazo", están "anticipando medidas previstas en los planes hidrológicos". "Queremos responder ante esta emergencia y es por eso que llevamos trabajando de manera intensa desde 2019, cuando se elaboró el cuatro decreto de sequía. ¿El problema? Que nos ha pillado el toro y que antes no se había hecho prácticamente nada", ha respondido a Málaga Hoy y al resto de medios presentes en el foro. Ha querido poner de relieve ejemplos como la interconexión hídrica entre el Campo de Gibraltar y la comarca de la Axarquía, que permitirá que el agua circule en ambos sentidos en momentos críticos como el actual.

"Plazos eternos" frente a "soluciones urgentes"

"Construir un embalse no es un huevo que se echa a freír". El comisario de Aguas de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas ha apuntado así que "todo lleva su tiempo" y que infraestructuras como esa pueden llegar a ejecutarse en "plazos de hasta 10 años". A estos comentarios de Ricardo Ruiz, el director general de Dcoop ha respondido apuntando otras "soluciones urgentes" que podrían plantearse ya, primero, "agilizando trámites administrativos". En segundo lugar, utilizando aguas regeneradas, aguas desaladas o "evitando escorrentías en momentos de altas lluvias". "No entiendo cómo en una temporada como esta, en la que se han dado inundaciones en el Duero, en el Ebro e incluso en la cuenca del Guadalquivir podemos hablar de que no hay agua", ha referido Rafael Sánchez.

En relación a la reutilización de aguas regeneradas en Málaga, Sánchez ha llamado la atención para reclamar que "se aprovechen esos recursos y que se hagan políticas de respuesta inmediata. Ha dicho que ellos no se van a quedar de brazos cruzados y es así que en Dcoop están trabajando en iniciativas como la creación de una gran “autopista del agua” que permita recuperar las depuradas que se vierten al mar y trasladarlas al interior de la provincia para el riego agrícola. Según la cooperativa agroalimentaria, en la capital se tiran al mar anualmente alrededor 50 hectómetros cúbicos de aguas regeneradas.

Los problemas en relación a la sequía varían en función del tipo de cultivos de los que se trate. Así, José Ricardo Carmona, presidente de la Junta Central de Usuarios Sur del Guaro, que también ha compartido mesa con Sánchez y Ruiz, ha denunciado que en el caso de la Axarquía se enfrentan además a la alta salinidad, "que impide usar todo el agua regenerada". "No es fácil además poner en marcha un proyecto como ese. Hay que luchar con la mentalidad de los agricultores, que muchos siguen sin verla como aptas para el riego, luego las infraestructuras para que sea algo factible", ha destacado.

En cuanto a las aguas desaladas, "el esfuerzo puede ser grande y ahora se verá como una travesía por el desierto pero es importante. Al final se trata de encontrar un conjunto de medidas que nos permita seguir adelante", sentenció José Ricardo Carmona.

Aguas regeneradas y desaladas como solución

Entre las principales conclusiones de esta sesión se ha destacado cómo las aguas regeneradas y desaladas representarán en 2027 casi la mitad de los recursos hídricos totales disponibles para los regantes de las cuencas mediterráneas andaluzas frente al apenas 13% de los del último ciclo hidrológico. La diversificación del mix hídrico con la incorporación de recursos procedentes de desalación y regeneración será clave para mejorar las perspectivas de futuro del regadío de las cuencas mediterráneas andaluzas en general.

En el último ciclo hidrológico, los recursos no convencionales representaban el 13% del total, 100 hectómetros cúbicos de los 772 totales. Sí, la previsión de la planificación hidrológica es que estas aumenten hasta 300 hectómetros cúbicos, incrementando el peso en el total de la oferta hídrica, que sería del 43%.

La jornada ha puesto el acento en la importancia de la combinación de medidas hídricas, especialmente en lugares como Málaga. La situación hidrológica de la provincia malagueña es la peor de Andalucía. Han participado también Rafael Casielles, gestor senior de proyectos de I+D+i de Bioazul, y Enrique Gutiérrez, gerente de Cetaqua. Ellos han puesto sobre la mesa algunas de las líneas de trabajo que están siguiendo para ofrecer solucines adecuadas a las circunstancias y a futuro.

La cita ha tenido lugar este jueves 9 de mayo en el Museo Carmen Thyssen Málaga. AgroGo! es un foro promovido por AgroBank, división especializada de CaixaBank.