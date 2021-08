Dos segundos puestos para Álvaro Fontes en Aragón

Álvaro Fontes ha proseguido su buena racha de resultados en el Campeonato de España de Resistencia, que llegaba a su segunda cita puntuable de la temporada 2021 en Motorland Aragón. El majestuoso trazado de Alcañiz ha sido testigo del buen hacer del piloto malagueño que ha sumado dos segundas posiciones en la categoría TCR al volante del Audi RS3 LMS de SPV Racing compartido con Mirco van Nostrum.

La actividad en pista comenzaba en la matinal del sábado con las dos sesiones de entrenamientos libres en las que Fontes situó el Audi entre los dos vehículos más rápidos de la categoría en ambas sesiones. Ya por la tarde, y rebajando en casi dos segundos su mejor registro matinal, Fontes firmaba el segundo tiempo en la Q1 deteniendo el cronómetro en un tiempo de 2m00.794s quedándose a medio segundo de la pole position. En la Q2, van Nostrum era de nuevo segundo con un tiempo de 2m01.796s, un buen preámbulo para las dos carreras dominicales.

En la primera, Fontes realizó una buena salida y se mantuvo a la estela del CUPRA TCR de Felipe Rodríguez durante todo su relevo entrando a boxes para el cambio de piloto con un déficit de apenas ocho segundos. Aunque van Nostrum salió líder tras su parada, el CUPRA TCR consiguió superarle pero el holandés certificó en meta su segunda posición. La segunda carrera tuvo un guion similar con van Nostrum realizando el primer stint en segunda posición antes de dejar el testigo a Fontes que se reincorporó a pista como líder. Pese a los esfuerzos de Fontes, que cerró todos los huecos durante muchas vueltas, Rodríguez le superó a seis giros para el final pero el piloto andaluz conseguía unos valiosos puntos para el campeonato.

“Hemos hecho todo lo que hemos podido, pero este fin de semana el CUPRA TCR era demasiado rápido, especialmente en el último sector. Dicho esto, estoy muy contento por la limpia y reñida lucha que he tenido en la segunda carrera. Me he divertido a lo grande y he aguantado todo lo que podido”, explicaba Fontes que resaltaba que “salimos de Alcañiz segundos del campeonato y ya estamos pensando en la próxima prueba, tras el parón veraniego, en Valencia. Es un circuito más revirado y creo que allí podremos ponerles las cosas aún más difíciles e intentaremos recortarles puntos para mantener viva la disputa por el título hasta el final. Todavía queda mucho pues, tras Valencia, aún tendremos que ir a Jerez y Barcelona.”