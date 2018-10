Sin tiempo de descanso para los malagueños en Tercera

Sin tiempo para descansar, la Tercera División encara la jornada 9 tras una semana frenética. Los ocho equipos malagueños toman de nuevo el protagonismo, con objetivos diferentes pero todos ellos con la intención de sumar tres puntos.

San Pedro-Mancha Real (12:00)

El Rincón y el Alhaurino son los protagonistas del derbi malagueño

Los puestos de descenso no son tan preocupantes en las primeras jornadas, pero el San Pedro no puede relajarse si no quiere sufrir en demasía.

Alhaurín-Motril (12:00)

Partido complicado para el Alhaurín que recibe al líder de la categoría en Los Manantiales. El cuadro malagueño es decimotercero a dos puntos de los puestos de descenso.

Rincón-Alhaurino (17:00)

Derbi malagueño entre dos conjuntos con situaciones muy parecidas en la tabla clasificatoria. Solo dos puntos les separa, aunque el Alhaurino viene de caer derrota por 0-2 en su casa ante el Guadix.

Guadix-Vélez (18:00)

Salida complicada para el Vélez que visita el campo del segundo clasificado, el Guadix que no conoce la derrota en las ocho jornadas disputadas.

Antequera-Torreperogil (18:00)

El Antequera, séptimo clasificado con 13 puntos, busca enganchares a la zona noble tras el empate a domicilio ante el Mancha Real.

Torremolinos-CP Almería (18:00)

El conjunto que dirige Ibón Arrieta está protagonizando un sensacional inicio de temporada, que le tiene situado a tan solo un triunfo del tercer clasificado. Esta tarde reciben a un CP Almería, en descenso y que no atraviesa una buena racha.

Huétor Vega-El Palo (18:00)

El Palo no quiere dar ni un solo respiro a los dos primeros clasificados, el Motril y el Guadix, por lo que se antoja vital conseguir los tres puntos a domicilio ante el Huétor Vega. Al cuadro granadino también le urgen los tres puntos, aunque por circunstancias muy diferentes a las de El Palo. El Huétor Vega está coqueteando con el descenso con solo ocho puntos.