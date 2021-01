El Valladolid de Ronaldo ficha al malagueño Neat, mejor jugador español de FIFA

Ander Tobal, más conocido como Neat110, es el fichaje estrella del Real Valladolid para la nueva temporada de la eLaliga Santander. El conjunto que preside Ronaldo se ha hecho con los servicios de este malagueño de 16 años, que ahora mismo es el mejor jugador de FIFA de España después de proclamarse campeón la campaña pasada del citado torneo. Un campeonato en el que no representó a ningún equipo oficial y al que se apuntó por su cuenta, en un hecho con pocos precedentes en el mundo de los videojuegos, siendo además el más joven de la historia en hacerse con él. El premio fue 40.000 euros.

"El Real Valladolid potencia para esta temporada 2021 su sección de eSport con la creación de los Zorros, equipo que competirá en eLaLiga Santander en colaboración con DUX gaming, una de las estructuras españolas con más presente y futuro dentro del entorno de los videojuegos deportivos. El acuerdo entre la entidad pucelana y el club de gaming, hasta final de temporada, además de reforzar la presencia de ambas entidades en el mundo eSport, supone la cesión de Neat para las filas blanquivioleta quien, con solo 16 años, es el actual campeón de la competición y mejor jugador de FIFA de España", anunciaba el club pucelano, que entra con fuerza en este universo.

Después del sonado éxito muchos fueron los clubes que se interesaron por Neat, aunque terminó firmando por DUX Gaming, que tiene como propietarios a Thibaut Courtois, Borja Iglesias y el conocido youtuber DjMaRiiO. En él también está Gravesen, uno de los mejores jugadores de siempre de FIFA. Y la malagueña Laura Moreno, en el mundillo LaurixGames, representando ambos al Real Zaragoza en la eLaLiga Santander. También están otros como Adriman o Zezinho, también reconocidos en el mundo que gira alrededor del juego de fútbol. Ander está demostrando un gran nivel en su primer año compitiendo, con el respaldo además de una gran organización detrás. Incluso venció en un encuentro a Anders Verjgang, un danés de 14 años que está catalogado como el mejor jugador del mundo.

"Gracias a mi equipo Team DUX Gaming me siento más preparado ya que contar con Lgend el entrenador y Mediapuntismo me hace darme cuenta de mis errores y puede subsanarlos, también a mis compañeros de los cuales aprendo muchísimo, como Zezinho y Gravesen. Mi objetivo es dar lo mejor de mí mismo tanto a nivel nacional como internacional, pero al final es mi primer año compitiendo", decía hace unos meses Neat sobre cómo afronta el reto en Marca, que hablaba de su ascensión: "Me vi a gran nivel en torneos más pequeños y amateurs. Me animé porque quería ver hasta dónde podía llegar. Lo cierto es que apunté por mi cuenta. He jugado a fútbol federado desde los cinco años, lo he dejado recientemente para centrarme en el FIFA y en los estudios".