Cómo y dónde ver en TV el Juventud de Torremolinos - SD Huesca

El Juventud de Torremolinos se enfrenta a la SD Huesca en el campo de El Pozuelo del municipio malagueño en un partido correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey y que se juega el domingo 13 de noviembre de 2022 desde las 12:00 horas. El árbitro principal será David Gálvez Rascón, del Comité Madrileño.

Cómo y dónde ver en TV

El encuentro se podrá ver en directo a través de Aragón TV, que anuncia una retransmisión conjunta con otra eliminatoria, el Diocesano-Real Zaragoza, que coincide en horario. Se emite en la plataforma de streaming Aragón Deporte.

Declaraciones

"Espero a un Huesca que no sé con qué jugadores va a venir, lo que sí sé es que vamos a plantear un partido donde nosotros estemos tranquilos con balón, donde no tengamos situaciones que generen pérdidas, problemas o errores que nos puedan perjudicar al principio y según vaya yendo el partido irá madurando y viendo hasta donde podemos llegar. Confío en que los chavales van a hacer un partido serio donde vamos a intentar hacer un juego de no intentar generar errores y jugar fácil. La plantilla tiene calidad suficiente como ya se demostró el año pasado contra el Córdoba, hicieron un partidazo y creo que nos merecimos pasar. El domingo yo creo que va a ser eso", dijo Ibon Pérez, entrenador del Juventud de Torremolinos.

"Está claro que va a ser un partido complicado, viene un rival de Segunda División. Son dos categoría por encima nuestra y tienen muy buenos jugadores. Además es un equipo que ha estado en Primera hace poco y sabemos que lo bueno es que es a partido único. Jugamos en nuestra casa, con nuestra gente y vamos a intentar ponérselo lo más difícil posible", comentó Javi López para este diario.