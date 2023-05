Feijóo se aúpa en De la Torre para buscar el cambio en España

Alberto Núñez Feijóo ha venido a Málaga en una visita exprés para auparse en Francisco de la Torre, candidato a la reelección malagueño después de 23 años en el cargo. El líder del partido nacional ha buscado darse un baño de masas en la capital de la Costa del Sol, apoyado en un alcalde que ha vendido su gestión y la continuidad de sus proyectos.

Centrado en atacar al Gobierno central, con mayoría socialista, ha subrayado que "derogar el sanchismo empieza por tener un gobierno más parecido al de Paco de la Torre en Málaga o Juanma Moreno en Andalucía que el de Sánchez". También ha asegurado que De la Torre es un alcalde "peatonal, porque está todo el día en la calle". Además, lo ha ensalzado como el "mejor alcalde de la historia de Málaga y el mejor de España".

El líder gallego ha pintado a la dupla Moreno-De la Torre como una especie de Astérix y Obelix en la aldea costasoleña que resisten los envites socialistas del Gobierno central, un Roma sanchista que encarna todos los males que viene a combatir el PP con moderación y colaboración público-privada.

Paco de la Torre, por su parte, ha seguido sus líneas maestras, "necesitamos que nos apoyéis para continuar con el cambio", basándose en la educación y la vivienda como líneas maestras de su discurso y desde donde seguir atrayendo y generando talento. "Es normal que cuando una ciudad tiene éxito quieran venir aquí, hay que conseguir que el trabajo generado sea para los de aquí", ha dicho, defiendo su apuesta por la educación.

Feijóo llega a Málaga, de la mano de Juanma Moreno, sólo dos días después de que De la Torre anunciase, una vez más, un eslogan en el que antepone su nombre sobre la marca del partido. Es cierto que no esconde tanto la marca popular como en la anterior carrera por la Alcaldía, pero tampoco parece que busque abrazar sus siglas. Juanma Moreno inició su campaña para las andaluzas asegurando que quería "ser el Paco de la Torre de Andalucía"; ahora De la Torre quiere repetir los votos de Moreno en la capital, "vamos a por una mayoría amplia que nos permita la estabilidad" –obtendría mayoría absoluta de repetirse los resultados–, pero la marca sigue siendo la propia.

En esta ocasión, el atril ha sido popular, sin usar el lema de campaña del alcaldable. Acto de partido que ha empujado la marca local. En los tiempos se ha podido ver una mayor extensión de Juanma Moreno y, sobre todo de Feijóo, sobre un casi escueto para lo que suele extenderse De la Torre.

En su intervención, Juanma Moreno no se ha dejado atrás la ristra de halagos que ya viene utilizando desde que inició su campaña el año pasado en la capital, destacando su buen hacer en Cultura, Tecnología e Innovación. Pero también ha tenido tiempo para acordarse de Pedro Sánchez y sus políticas hídricas: "Andalucía necesita agua para el turismo, la agricultura, la ganadería y la industria, no nos pueden negar el agua para beber", después de recordar las dos reuniones, infructuosas, que tuvo con el presidente del Gobierno en estos términos.

Por poco se le escapa a Juanma Moreno, con la adrenalina del tono mitinero, pedir el voto, "el 28 de mayo tenemos que vo.. optar por una opción política que nos permita ganar, ganar y ganar", ha dicho con tono nervioso tras corregir el error, consciente de haber estado a una letra del strike por parte de la Junta Electoral.

Patricia Navarro, presidenta del partido en la provincia, ha abierto el acto aunando ambas líneas maestras, por un lado, ha atizado a Sánchez con vehemencia y por otro ha ensalzado al candidato popular, "con Paco gana Málaga y ganamos todos".

Esta misma mañana, De la Torre anunciaba su plan para conseguir el voto joven: seguir haciendo lo mismo que hasta ahora. Su apuesta continuista pasa por aumentar el número de cápsulas de estudio desde las cuatro que ya hay en funcionamiento hasta las 16 en total –proyectando mínimo una en cada distrito– y apuntar que seguirán construyendo vivienda asequible para venta y alquiler destinada en un alto grado a los menores de 35 años.

Sí ha incluido una propuesta novedosa para atraer a los más jóvenes y es un programa 'Lázaro' que promueva con fondos propios el emprendimiento de personas entre 16 y 29 años excluidos del empleo, de la educación o de la formación.

Esta visita de Feijóo acompañado de los principales líderes del partido en Andalucía y Málaga, se da sólo unos días después de que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, estuviese en un acto de partido en la capital. En el mismo arropó al candidato socialista a hacerse con al Alcaldía, Dani Pérez, y respaldó su propuesta para iniciar la construcción de 10.000 viviendas asequibles en caso de hacerse con el bastón de mando. Ambas visitas, además, del continúo paso de ministros por la capital de la Costa del Sol, habla de la importancia que tiene esta plaza para los dos grandes partidos.

Apoyo de Feijóo que no se volverá a ver durante la campaña, "me han dicho que no me necesitan más", ha apuntado el líder nacional, que ha asegurado que seguirá su tournée por España respaldando a sus candidatos.