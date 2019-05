El día D se acerca. El domingo 26 está a la vuelta de la esquina y todos los partidos aceleran sus actos de campaña para intentar arañar los máximos votos posibles en una contienda que será de las más reñidas de los últimos años. Un proyecto sacado del cajón, una idea que despierte interés en alguien, la solución a un problema concreto en una barriada... Cualquier cosa vale para llamar la atención del querido votante. La jornada de ayer estuvo marcada, sobre todo, por la diversidad. Los partidos hablaron de instalaciones deportivas, de impuestos, de feminismo, de economía azul, del parque de Repsol o del hotel del Puerto. Nadie se puso de acuerdo en las temáticas, algo de agradecer en tiempos de pensamiento único. Sí se espera que haya más pactos en la Casona para defender el bien común.

Son curiosas las estrategias electorales de cada partido. La semana pasada, en el debate a cinco celebrado en Canal Málaga, el portavoz y candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Málaga Juan Cassá no dijo ni mu sobre un posible acuerdo con el PSOE. Esta semana tendió la mano al PP y ayer, en un encuentro con empresarios, también empezó a coquetear con el PSOE, al definirse como un partido de centro que está abierto al diálogo con cualquiera que respete su programa. Tiemblan en el PP porque son plenamente conscientes de que no van a obtener mayoría absoluta y, como salgan los números, un giro de Ciudadanos hacia el PSOE le podría dar la alcaldía a Daniel Pérez. Pero todo esto no son más que cábalas. El domingo se sabrán los resultados de las elecciones municipales y se abrirá el abanico de alianzas.

Mientras tanto, el candidato del PP y actual alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, dio ayer otra de sus ya famosas instantáneas y fue fotografiado jugando al pádel con traje y corbata. De la Torre ha sido siempre más de piscina, pero no hay nada como demostrar agilidad ante el electorado, principalmente cuando se tiene 76 años y se es uno de los candidatos más longevos de España. El popular anunció la creación de pabellones deportivos en las barriadas de El Cónsul, Olletas, Maninake, Bodegueros San Rafael y en los distritos de Bailén Miraflores, Churriana y Campanillas. También prometió impulsar la construcción de zonas deportivas al aire libre en la zona de Bizcochero Capitán, un proyecto que ya huele a naftalina tras años de continua paralización.

De la Torre detalló un amplio número de proyectos de instalaciones deportivas por la mañana y, más tarde, lanzó una batería sobre impuestos con todo tipo de bonificaciones. Entre ellas prometió ayudas al pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para personas víctimas de violencia de género, menores de 30 años, mayores de 50 años o subvencionar el 50% a las familias numerosas.

El candidato a la Alcaldía por el PSOE, Daniel Pérez, se fue ayer a uno de los puntos calientes de esta campaña electoral: los terrenos de Repsol. Llevan años baldíos y generando una imagen de abandono, pero todos los partidos políticos afirman que quieren impulsarlo. Pérez se suma a otros grupos de izquierda y plantea un parque.“Se trata de recuperar para el conjunto de la ciudadanía los 177.000 metros del espacio generando el gran pulmón verde del que carece Málaga a diferencia de otras grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla e incluso de nuestra provincia como Torremolinos o Benalmádena”, dijo. Pérez añadió que “Málaga es una de las ciudades con menos zonas verdes por habitante, en especial en sus dos distritos más poblados como Carretera de Cádiz y Cruz de Humilladero. Se trata de recuperar este espacio, absolutamente olvidado por el PP, y convertirlo también en un elemento de reclamo turístico de dinamizacion del entorno” y lanzó su coletilla habitual de que De la Torre ha “abandonado” a los barrios, algo que repite como un mantra desde hace semanas.

Si qué hacer en los terrenos de Repsol es uno de los grandes debates en esta ciudad, otro asunto que ha generado polémica es la construcción de un gran hotel en el Puerto que quiere hacer un grupo inversor catarí y que, por ahora, cuenta con el visto bueno de la Autoridad Portuaria y de varios partidos en el Ayuntamiento. También cuenta con numerosos detractores en la sociedad malagueña y Málaga Ahora quiere captarles con esta temática. “Es una iniciativa sobre la que se han vertido muchas mentiras y que destruiría nuestra bahía”, dijo su candidata a la Alcaldía malagueña, Rosa Galindo. “Es un pelotazo, pues la empresa catarí tiene un aval de 150.000 euros para un proyecto de 100 millones y el suelo se ha valorado a menos de 300 euros el metro, cuando el precio real supera los 2.000”, resaltó. Los números 2 y 3 por Málaga Ahora, Ysabel Torralbo y Ángel Rodríguez, acudieron a este acto contra el hotel del puerto y, además del impacto visual, denunciaron el que podría tener desde un punto de vista medio ambiental. “Supondría una verdadera chimenea de emisiones que agravarán el cambio climático”, dijo Rodríguez.

Alianzas Ciudadanos se abre ahora también a un posible pacto con el PSOE

Ciudadanos tiró ayer de vena empresarial y su candidato, Juan Cassá, se reunió con 70 empresarios en el Polo de Contenidos Digitales en un acto organizado por la cadena Ser. Fue presentado por el decano-presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones de Andalucía, Juan Luis Cruz, con el que Ciudadanos impulsó el proyecto Málaga Byte. “Si yo les digo: modelador 3D, especialista en UX (User Experience), Técnico Render, animador 3D… Son profesiones incipientes para las que apenas existe formación, no desde luego en Málaga… Estamos en un Polo de Contenidos Digitales que perdió la oportunidad de acoger un proyecto de vanguardia como la U-Tad. Y se ha quedado cojo, poco ambicioso. Y aquí aprovecho para introducir un concepto clave para nosotros: productividad”, dijo Cassá, quien abogó por instalar en Tabacalera un proyecto de formación profesional especializado.

El líder naranja se puso ayer el futuro por montera y defendió no invertir 100 millones de euros en un auditorio en el Puerto y hacer en su lugar un parque sobre economía azul con empresas especializadas en “robótica submarina, dinámica de corrientes, arqueología subacuática o piscinas de aguas profundas para la homologación de titulaciones”. Cassá también defendió crear un barrio tecnológico de viviendas en el PTA. No contó, sin embargo, que la dirección del PTA lleva meses hablando con promotores inmobiliarios para que construyan viviendas en alquiler en el parque para trabajadores y que, por ahora, no está teniendo éxito.

Propuesta Adelante Málaga dice que creará una concejalía de Igualdad con 40 millones

Adelante Málaga apostó ayer por el feminismo y propuso la creación de una concejalía específica de Igualdad a la que incluso ya le han asignado un presupuesto de 40 millones de euros. “En Adelante Málaga apostamos por un feminismo para toda la población, un proyecto que no deja fuera a ni una sola mujer”, explicó la número 5 de la candidatura, Micaela Jiménez, quien argumentó que se trata de “erradicar los estereotipos de género, que son los que sustentan la violencia de género”.

Quedan dos días de campaña y todo está en juego. Solo unos pocos tienen un puesto de concejal prácticamente asegurado, pero el premio gordo de la Alcaldía está en el aire. Hoy toca nueva retahíla de proyectos, apretones de manos y hasta algún abrazo de exaltación de amistad. Vienen como platos fuertes la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, y el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero.