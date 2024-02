El Colegio de Administradores de Málaga duda de la "legalidad" del sueldo de 86.700 euros del presidente de una comunidad de Estepona

Asimismo, en el título segundo de los estatutos, el artículo 16 marca las obligaciones de los propietarios, entre las que se encuentra “contribuir con arreglo a la cuota establecida o que se establezca, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble , sus servicios, tributos y cargas sin que la no utilización de alguno de los elementos o servicios comunes le exima de cumplir esta obligación".

De este modo, ha incidido en que si los estatutos de una comunidad de propietarios cualquiera no contemplan la atribución de un sueldo ni la exención del pago de las cuotas, aunque se hubiera votado por mayoría en la junta “no se pueden adoptar acuerdos ilegales. Si el acuerdo es ilegal, es ilegal”, ha subrayado, ya que en tal caso estas medidas “no tienen validez”.

En este sentido, ha asegurado que “si los estatutos dicen que los cargos no son retribuidos , ese acuerdo es ilegal, y para poder adoptar ese acuerdo tendrían que modificar los estatutos” los propietarios por “unanimidad”.

El presidente del Colegio de Administradores de fincas de Málaga ha señalado en base a la normativa, la Ley de Propiedad Horizontal, que si el acuerdo que se adopta “ es contrario a los estatutos, ya no es legal ”, valorando que “en principio no tiene ningún viso de legalidad ese acuerdo”, ni siquiera la “apariencia” como tal.

"Se pretende enmascarar la atribución de un elevadísimo sueldo al presidente" bajo "la denominación de Administración Gerente de la Urbanización" , una figura que "no viene contemplada" en los estatutos y "cuya creación jamás ha sido aprobada por la comunidad de propietarios", subrayó Valadez.

Los expertos no conocen un caso similar en la provincia

El presidente del Colegio de Administradores de fincas de Málaga y Melilla, Manuel Jiménez, ha señalado que no conoce un caso similar en la provincia, respecto a la supuesta atribución de un sueldo de 86.700 euros al presidente de la comunidad de propietarios de Torre Bermeja, en Estepona.

Así, ha destacado que “lo normal en las comunidades de propietarios es que siempre los cargos son gratuitos”, aunque ha apuntillado que “si los estatutos no dijeran nada, ese acuerdo podría ser válido”. En el caso de Torre Bermeja, los estatutos señalan que “el cargo de presidente es gratuito”, según el documento al que ha tenido acceso Málaga Hoy. “Lo que no tiene ningún sentido es que tenga una retribución de 86.700 euros, eso no tiene ni pies ni cabeza”, ha valorado Jiménez.

En cuanto a la exención de las cuotas de la comunidad, ha indicado que “hay veces en las que los propios vecinos, ante la dificultad de que alguien se presente para presidente, sí que han eximido de cuotas” a modo de “pequeña compensación”, remarcando que “un sueldo no he tenido la oportunidad de verlo”.

“Lo normal es que los gastos en el ejercicio de su función los asuma la comunidad”, ha relatado sobre la actividad de un presidente de una comunidad de propietarios. “Eso es una cosa, pero tener un sueldo es otra, además en esas cantidades, lo que es impresentable y aunque fuera legal no sería éticamente válido”, ha recalcado.