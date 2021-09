Un experto estima que el ecosistema afectado por el fuego de Sierra Bermeja en Málaga tardará en recuperarse 15 años

El catedrático en Geografía física de la Universidad de Málaga (UMA), José Damián Ruiz Sinoga, ha declarado este jueves que el ecosistema afectado por el incendio de Sierra Bermeja podrá recuperarse en un período comprendido entre los 7 y los 15 años debido a la “resiliencia” del terreno.

El fuego, que fue declarado en la noche de ayer miércoles, afecta a los municipios de Jubrique, Genalguacil y Estepona, continúa activo y ha quemado de momento unas 2.200 hectáreas de pinar entre otra arboleda, pasto y matorral.

Según el experto, el valor ecológico de la zona es “mucho” al presentar “una biodiversidad importante” y con “muchas especies mediterráneas”, aunque en su opinión el fuego no supondrá un daño irreversible al ser “los ecosistemas muy resilientes”, pero ha precisado que lo que "realmente es irreversible en el fuego es la vida humana que se ha perdido".

Este término hace referencia a “la capacidad propia del ecosistema de recomponerse ante una agresión externa”, ha explicado el catedrático, quien ha señalado que la “velocidad del viento” va a influir en la afectación a las especies vegetales, y “si va rápido, no habrá afectado a las raíces”, ha subrayado.

Ruiz Sinoga ha destacado que pese a ser “un desastre”, todas las especies de matorral “se recuperarán en una parte muy importante en torno a los 7 y los 8 años”, mientras que las arbóreas lo harán en un período comprendido “entre los 10 y los 15”.

Entre las ventajas de la situación actual, ha matizado que “el fuego está yendo rápido y no es una mala noticia”, ya que “está quemando y no calcinando”, por lo que de darse esta circunstancia “las raíces de los árboles siguen vivas y puede recuperarse una parte importante”. No es el caso del matorral afectado, que “sí se habrá quemado”.

Así, ha valorado que la recuperación de las especies dependerá “de las primeras lluvias” en el caso del matorral, mientras que en las arbóreas dependerá “de la velocidad del incendio”, ya que si el viento va lento “calcina” y “se lo lleva todo por delante”, pero “si va rápido afecta poco a la raíz y cabe pensar en una recuperación”.