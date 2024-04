El Triatlón ‘Villa de Estepona’ prevé congregar a unos 300 atletas

El XXVI Triatlón ‘Villa de Estepona’ tendrá lugar en la localidad el 16 de junio, una prueba para la que se prevé congregar a unos 300 atletas. La inscripción podrá realizarse hasta el 10 de junio, según ha informado este lunes el concejal de Deportes, Luis Gil. Así lo ha destacado el edil en la presentación del evento, donde ha estado acompañado por el presidente del Club Estepona Triatlón, Pablo Vázquez.

Luis Gil ha señalado que esta competición, que es una de las más antiguas de Andalucía, se ha convertido en un clásico del deporte local y en una cita obligada para atletas profesionales y aficionados. Gil ha agradecido a la organización y a todos los voluntarios el gran trabajo que realizan en cada edición para coordinar a los participantes en cada una de las pruebas y hacer posible que esta actividad tenga el gran éxito de participación que cosecha año tras año.

Por su parte, Pablo Vázquez ha informado de que la competición es puntuable para el XXIV Circuito Provincial de Triatlón Diputación de Málaga, cuya inscripción está abierta tanto a federados como a no federados en este deporte y se puede realizar on line a través de la página web o en el enlace habilitado. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el lunes 10 de junio, a las 23:59 horas. Se podrá realizarse a un precio es de 30 euros para federados y de 37 euros para no federados, conforme a lo establecido en la página de inscripciones de la Federación Andaluza.

La competición se disputará en la modalidad de sprint, por lo que los participantes tendrán que nadar una distancia de 750 metros, prueba que se desarrollará en la playa de La Rada y que partirá desde la plaza Diario ABC. Después se llevará a cabo un circuito urbano de 20 kilómetros en bicicleta y para terminar, los atletas realizarán una carrera a pie de 5 kilómetros por el casco urbano de Estepona.