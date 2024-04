Apoteosis en Estepona: El CAB luchará por ascender a Liga Femenina

Challenge entregaron los cuatro billetes para la disputa de una Final Four que se pondrá en juego la segunda y definitiva plaza de ascenso a la LF Endesa 2024/25. Y uno de ellos será para el CAB Estepona de Francis Tomé. Locura. Frenesí. Afición. Defensa. Historia. Imposible quedarse con una sola palabra que defina los 45 minutos de baloncesto vividos en el Pineda en la tarde de un sábado 27 que sin duda será recordado por muchos. Eso sí, esto no acaba aquí. El CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol logra el acceso a una Final Four de la que será sede la próxima semana y en la que el campeón conseguirá un billete para la LF Endesa, máxima categoría del baloncesto femenino nacional. Tan solo cuatro puntos pudo sumar el equipo entrenado por Javier Fort en diez minutos a pesar de comenzar anotando gracias a Cristina Soriano tras un rebote ofensivo en el primer ataque pepinero. Los ocho primeros puntos del equipo llegaron de manos de las interiores -aunque Aleksandra Parzenska sumó desde más allá del arco para el 8-4 que reflejaba el luminoso del Pineda tras algo más de siete minutos de juego- y consiguiendo un parcial de 10-0 de cierre gracias a un gran trabajo coral, aprovechando cuando las defensas se cerraban y con Marina Gea bordándolo desde la línea de tiro libre, acabando con 15-4. La diferencia llegó al +13 gracias a dos tiros libres de Nneka Ezeigbo, pero cuando parecía que se podía romper la eliminatoria (+9 en ese momento para las de Francis Tomé), supo reaccionar Innova-TSN Leganés ante un pabellón con más de 500 almas empujando a las suyas. Un triple de Marina Lizarazu, Aminata Sangaré haciendo daño tras rebote o Irene Lahuerta eran los nombres propios de las visitantes, que respondían a los puntos de una Noelia Masiá que estuvo realmente acertada en ataque y sumó cinco puntos de forma consecutiva. Lo tuvo que parar el técnico visitante (24-13, min. 16), logrando reaccionar de nuevo las suyas para colocarse a seis, pero Ezeigbo y Oshlynn Brown volvieron a poner en diez la renta (28-18) antes del paso por vestuarios. Apareció Conchi Satorre en el tercer cuarto, sabiendo reinventarse y buscando penetraciones para intentar romper a sus defensoras y ver aro o doblarla para una compañera. 14 arriba, +10 en la eliminatoria, pero aún quedaban 19 minutos. Sangaré sumó en tres ataques seguidos, echándose a su equipo a la espalda (32-25, min. 23), pero las exteriores del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol seguían entonadas y la diferencia seguía en dos dígitos (38-28, min. 27) hasta que una canasta de Alba Sánchez-Ramos y un triple de Lahuerta dejaban la distancia en la mitad. Lo paró Tomé y la capitana sumaba su décimo punto con un nuevo triple que levantaba al Pineda. Una última canasta de Lizarazu dejaba el marcador en 41-35 tras treinta minutos de juego. Aunque Masiá comenzaba sumando, un nuevo triple de Lahuerta y otro de Andrea Hernangómez le daban la vuelta a la eliminatoria (43-41 y +2 para las pepineras con más de ocho minutos por jugar), pero el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol no estaba dispuesto a fallar y con un parcial de 9-2, con dos triples de Satorre, volvía a despegarse en poco más de tres minutos. Pero no había acabado aquí. Soriano y Sangaré volvían a poner la diferencia en cinco y un tiro libre de Lizarazu hacía que el partido se fuera finalmente a la prórroga (52-48) después de que las locales estuvieran más de cuatro minutos y medio sin ver aro. Casi cara o cruz. Cinco minutos extra. Aunque las jugadoras del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol supieron templar los nervios, sobre todo tras un triple de María Barneda (54-51, min. 42) que adelantaba a las de Javier Fort en la eliminatoria. Pero la defensa local, las pérdidas y los fallos de las jugadoras de Innova-TSN Leganés, unido al buen hacer de las locales les volvía a poner seis arriba (57-51). Lo pudieron cerrar antes, pero se entró en los últimos 30 segundos de nuevo con la eliminatoria igualada. Y ahí, tras luchar un rebote ofensivo, Brown sumó la canasta que sirvió la clasificación, pues las visitantes no pudieron llegar a lanzar en los segundos finales

Un camino en el que el Recoletas Zamora se enfrentará al anfitrión CAB Estepona en semifinales y en el que La Cordà de Paterna buscará reeditar la final del pasado curso en su ronda previa ante Joventut Badalona.

Será el próximo domingo cuando conozcamos el nombre del equipo que asciende a la LF Endesa junto al campeón Osés Construcción Ardoi y será tras una apasionante Final Four que nos llevará hasta la localidad de Estepona.Repetirá presencia el Recoletas Zamora en la Final Four de la LF Challenge y lo hará a la búsqueda del ascenso por tercera temporada consecutiva. Un camino que las de Ricardo Vasconcelos comenzarán midiéndose al equipo anfitrión de la cita, un CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol que cumplió en su último encuentro como local antes de la fase certificando así una clasificación histórica. Minutos después, a partir de las 19:45h, será el Joventut Badalona quien debute en una Final Four midiéndose al que fuera uno de los finalistas del pasado curso, un La Cordà de Paterna que repetirá presencia en la lucha por el ascenso tras haber culminado la remontada de su serie en el último y definitivo encuentro en su feudo. Así, los dos equipos que logren superar esta primera eliminatoria se medirán en la gran final del domingo (17:30h) donde se pondrá en juego el segundo ascenso del curso a la LF Endesa.

FINAL FOUR

Semifinal 1: Sábado 4 de mayo- Recoletas Zamora vs CAB Estepona JCDS (17:30h)Semifinal 2: Sábado 4 de mayo- Joventut Badalona vs La Cordà de Paterna (19:45h)Final: Domingo 5 de mayo- Vencedor SemifiEnal 1 vs Vencedor Semifinal 2 (17:30h)