Calor, humedad y cielos despejados, la Feria de Málaga se vive a más de 30 grados

Ni ético, ni estético. Hablar del sudor como un ingrediente más de la Feria de Málaga no está bien visto. Pero es una verdad como un templo. No es lo mismo unas fiestas en primavera que en pleno mes de agosto. Por eso, en Málaga la diversión se suda, ya sea con el traje de flamenca, mucho más escaso de lo que se desearía, o con camiseta de tirantes. Y este año no va a ser menos. Según la Agencia Estatal de Meteorología, las temperaturas máximas en la capital malagueña oscilarán entre los 30 y los 33 grados. El próximo sábado, en la jornada de cierre, podrían subir hasta los 37.

Con una humedad relativa de más del 77%, este lunes la sensación térmica será varios grados más alta de los 31 que se prevén alcanzar en Málaga durante las horas centrales del día. Los cielos estarán poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral, sin descartar nieblas. Los vientos serán variables pero flojos de intensidad, con rachas máximas de 18 kilómetros por hora.

Para este martes, la situación en el centro neurálgico de la fiesta va a ser idéntica. Los termómetros marcarán entre 24 grados de mínima y 30 de máxima. Podría haber brumas en el litoral y nubes altas, pero lucirá el sol en todo el mapa de la provincia. En Antequera, la Aemet ha activado el aviso amarillo por calor entre las 13:00 y las 21:00, ya que las máximas podrían subir de los 38 grados. En Ronda también serán altas, pero se quedarán en 36.

El miércoles la humedad relativa en la ciudad de Málaga podría llegar al 85% y las temperaturas subirán desde los tropicales 24 grados de la noche a los 31 durante el día. Habrá que dejarse llevar sin prestar mucha atención al calor y pasarlo bien buscando algún hueco a la sombra, si se puede. O refugiarse en la noche, que también será una opción muy secundada.

Para el jueves y el viernes el panorama presenta pocos cambios en la capital malagueña. Eso sí, se observa una tendencia al alza de las temperaturas tanto en el interior de la provincia como en las zonas costeras. Las máximas más suaves del viernes serán los 32 grados de Marbella. En la capital malagueña se esperan 33 y 35 en Vélez-Málaga. En Ronda subirán a 36 y a 38 en Antequera.

Si el modelo predictivo no cambia, el sábado será el día más caluroso con 37 grados de máximas en la ciudad de Málaga, 39 en Ronda y 40 en Antequera. El domingo podrían suavizarse un poco. Y, como es habitual, ni rastro de lluvia, de tormentas ni de nada que ayude a aliviar una situación de sequía tan preocupante.