Feria de Málaga: El PSOE denuncia la discriminación del Ayuntamiento a los mayores de Churriana

El Grupo Municipal Socialista denuncia la discriminación a la que están siendo sometidos los mayores de Churriana por parte del Ayuntamiento de Málaga a la hora de recibir las invitaciones para la caseta municipal de El Rengue en la feria. “Es intolerable que la Asociación de Jubilados y Pensionistas Fuente del Rey, única asociación de mayores del distrito, tan solo haya recibido este año 24 entradas, una cantidad ínfima en comparación con el resto de distritos. Exigimos al equipo de gobierno una solución inmediata que garantice a los churrianeros y churrianeras el disfrute de esta feria el próximo domingo 13 de agosto”, ha declarado el concejal responsable del área de Fiestas en el PSOE, Salvador Trujillo.

“De las invitaciones que se ponen a disposición de los vecinos y vecinas, el 80% es para las asociaciones de mayores de cada distrito. Teniendo en cuenta que Fuente del Rey es la única que hay en Churriana y que cuenta con cerca de 300 socios, no salen las cuentas”, ha denunciado Trujillo.

Cada año, la Asociación de Jubilados y Pensionistas Fuente del Rey ha llevado hasta El Rengue un autobús completo, lo que equivale a entre 50 y 55 invitaciones para los mayores de Churriana, que este año se quedarán sin poder disfrutar de la Feria de Málaga salvo que el equipo de gobierno dé marcha atrás. La directiva de la asociación siente que, de este modo, “lo que quieren es echarlos a pelear con sus socios y no lo van a permitir”, ya que “de un año para otro y sin dar ninguna justificación les han retirado el 60% de las invitaciones de El Rengue a la asociación de mayores más numerosa del distrito”, según el edil socialista.

En este sentido, el edil Salvador Trujillo ha explicado que “los vecinos y vecinas de Churriana están hartos de que el PP aproveche la lejanía de nuestro distrito al centro de la ciudad para tratarnos como un barrio periférico u otro pueblo de Málaga. Una caseta municipal como El Rengue debe ser accesible a todos los distritos por igual, especialmente cuando se trata de nuestros mayores”.

Al recibir la noticia, la Asociación Fuente del Rey se puso en contacto con la nueva concejala del Partido Popular responsable del distrito, Mercedes Martín, obteniendo una respuesta negativa en lo que se refiere al aumento de entradas. Ante esta situación, la asociación ha decidido no tramitar dichas invitaciones hasta que el Ayuntamiento aporte una solución para que los mayores y jubilados de Churriana “dejen de ser ninguneados” y puedan participar en los actos de la caseta en Cortijo de Torres.

Fuente del Rey ha sido desde hace cuatro años una asociación de mayores “combativa contra la parálisis del equipo de gobierno”, afirma Trujillo. Ya en 2021 recogieron centenares de firmas para exigir la apertura del centro de mayores, “cerrado a cal y canto dos años después de su construcción, afectado por actos vandálicos, mientras que los mayores de nuestro distrito no han tenido hasta el momento un lugar de reunión y de envejecimiento activo”. Los socios y socias exigieron el año pasado “a Paco De la Torre no pagar por el uso de este nuevo centro de mayores, una petición que hicieron llegar a los medios de comunicación. Esperamos sinceramente que este recorte en el 60% de las invitaciones al Rengue no sea una represalia a la asociación por defender lo que es Justo para los mayores de Churriana”, ha zanjado Trujillo.