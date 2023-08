Feria de Málaga: algunas casetas renuncian a la concesión al no encontrar personal para contratar

La contratación de trabajadores de hostelería para la Feria de Málaga está siendo complicado para los concesionarios según Juan Rambla, presidente de la Federación de Empresarios de Salas de Fiesta y Discoteca. "Cuando ves el número del paro y luego lo que te cuesta encontrar gente para trabajar las dos cosas no casan muy bien, no lo entendemos", añade.

"Hay algún concesionario de la Feria de Málaga que ha renunciado a la caseta por que no tenía trabajadores para abrirla en condiciones, es una situación difícil de entender pero que se produce", asegura Juan Rambla. Ni la concejala ni el presidente de la Federación de Empresarios conocen la cifra de contrataciones durante estas fiestas.

En torno a 40 locales son los que compondrán las llamadas discotecas. Desde la Federación de Empresarios de Salas de Fiesta y Discoteca confían: "Esperemos que sea una feria en la que al menos igualemos el número de personas a las del año pasado". Las casetas contaran con una "oferta amplia" djs, animadores y bailarines. Asimismo, afirman que se han mejorado las medidas de seguridad en las casetas con sistemas de autoextinción de las cocinas y nuevas medidas de evacuación.

Respecto al debate centro o Cortijo de Torres, Juan Rambla asegura: "La mayor parte de la gente joven está viniendo ya al real, las situaciones de botellones que tenían lugar en el centro de Málaga ya no existen".

Tras los cierres que tuvieron lugar el año pasado por la presencia de menores en alguna de las discotecas desde la federación recuerdan que la normal general es que no se permita la entrada a menores en las discotecas, por el tipo de espectáculo y el consumo de alcohol. En el caso de que ocurriese algún episodio como los de la pasada Feria, Juan Rambla explica: "Hay que valorar la situación de la caseta, no es lo mismo que haya dos menores entre 500 personas, hay que valorar que se está haciendo en la puerta del local si hay un equipo de seguridad privada como en la mayoría de los casos pidiendo la identidad o si la mitad de la caseta son menores de edad y no hay control".

"Estamos convencidos de que las ordenanzas malagueñas se van a cumplir a rajatabla", afirma Manuel Curtido, presidente de la Federación Malagueña de Peñas.