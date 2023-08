Las Noches del Inglés: una alternativa para celebrar la Feria de Málaga

El Cementerio Inglés de Málaga, la necrópolis protestante más antigua de la Península Ibérica, extiende la programación del ciclo 'Las Noches del Inglés' para celebrar la Feria de Málaga. Del 10 al 20 de agosto este rincón de Málaga se convertirá en alternativa cultural en la que estarán representados distintos estilos musicales con los que disfrutar de la feria.

El especial feria de Las Noches del Inglés arranca el jueves 10 de agosto a las 22.00 con Claudia Urbano, quien nos propone un viaje musical por algunos boleros y coplas de los años cuarenta y cincuenta que han sobrevivido al paso del tiempo. Desde un acercamiento jazzístico con gran protagonismo del piano clásico y de la improvisación, su propuesta es un diálogo entre Cuba, México y Andalucía.

El viernes 11 (22.00), jornada de fuegos artificiales, las armonías modernas llenas de luz y los ritmos inspirados en músicas del mundo con la dulce voz de Alicia Tamariz, vestirán de jazz una noche muy especial. La intérprete estará acompañada por el clarinetista y saxofonista, Camilo Motta.

Al día siguiente, sábado 12, el flamenco será el protagonista. El cantaor Miguel Astorga, acompañado por el guitarrista Manuel Millán y por el percusionista José Carlos Ramírez Cortés, pondrán a bailar a los asistentes con las rumbas y sevillanas de siempre. Será también a las diez de la noche.

El lunes 14 (22.00) la cantautora venezolana, Georgina, protagonizará una de las veladas más especiales. Y es que su cercanía con el público, carisma y talento la han convertido en una de las artistas más queridas de nuestro panorama musical. Ha colaborado con artistas como Pablo López, Manuel Carrasco y Vanesa Martín, entre otros.

El funk será el gran protagonista del martes 15 de la mano de Percutora Neo Funk. Un exquisito y exclusivo repertorio musical que oscila entre el neo funk y el afro funk y que destaca por la conexión emocional que se genera entre los artistas y el público.

La diversión llegará el miércoles 16 de la mano de Los Perrillos, banda de versiones creada hace veinte años y cuyo cometido siempre ha sido seleccionar temazos para disfrutar tocándolos llevándolos a su terreno. El directo empezará a las 22.00h.

Sara Muñoz (violín) y Carlos Moratalla (guitarra y voz) se unen para capturar la esencia de Bob Dylan y llevarla al escenario. Interpretaciones emotivas y auténticas de cada pista del icónico álbum, 'Desire'. "Hurricane", "One More Cup of Coffee", "Isis" y "Sara” cobran una nueva vida. Será el jueves 17 de agosto a las 22.00h.

Swing Out Studio y Los Djangolines llegarán el viernes 18 para levantarnos de la silla y bailar al ritmo de este estilo musical. La actuación dará comienzo a las 21.00h.

El último fin de semana de la feria estará protagonizado por el dúo formado por Diego Lara y Pablo Guzmán, quienes el sábado 19 (22.00h) interpretarán un repertorio muy diverso que comprende clásicos del jazz, así como de la música brasileña y cubana revisados de forma creativa a través de cuidados arreglos.

La música clásica pondrá el broche de oro a diez días de intensa programación que llegará a su fin con el recital de Alfa Brass, trío de metales compuesto por alumnos del Conservatorio Superior de Málaga y que son auténticos virtuosos de la trompeta, la trompa y el trombón.

'Las Noches del Inglés' es un proyecto de la Fundación Cementerio Inglés y cuenta con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, cofinanciado con Fondos Europeos, así como con la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga.

La programación completa y venta de entradas en www.lasnochesdelingles.com.

Mantenimiento de este enclave histórico

'Las Noches del Inglés' nacen con el objetivo de recaudar fondos para la preservación y cuidado del espacio, para poner en valor el patrimonio y la historia del cementerio y para rendir homenaje a cada una de las personas que están en él porque que no hay mejor tributo para los que no están que llenar este espacio de vida.

La entrada a 'Las Noches del Inglés' es de 5€ por persona (gratuita para los niños y niñas de hasta 12 años y para los “Amigos del Inglés”) y darán acceso a la visita al cementerio para disfrutar de las luces decorativas y pasarlo en grande con la programación.