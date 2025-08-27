Dos detenidos, de 21 y 23 años, por una supuesta agresión sexual a dos menores de edad en la Feria de Málaga

Dos hombres, de 21 y 23 años han sido detenidos por la Policía por un presunto delito de agresión sexual a dos menores de edad cometido en las inmediaciones del recinto ferial de Málaga, en la madrugada del 20 de agosto, como ha adelantado la Cadena Ser.

Uno de los dos arrestados trabajaba en una caseta del real y la supuesta agresión sexual se cometió en un descampado cercano a dicho recinto. Según la investigación, en algún punto de la noche, el portero conoció a una de las víctimas y le facilitó su contacto. Esta iba acompañada de otra amiga de la misma edad, ha detallado la emisora.

Más tarde quedaron los dos detenidos y las adolescentes, y durante la madrugada tuvo lugar la presunta agresión sexual.

Fueron las propias víctimas la que alertaron horas después de lo ocurrido. La Policía Local localizó a uno de los presuntos autores al día siguiente, el 21 de agosto. Y horas después, detuvo al segundo hombre.

Ambos pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga, que les investiga por un presunto delito de agresión sexual y que acordó su puesta en libertad provisional, aunque les impuso como medida cautelar la prohibición de comunicación y aproximación a las víctimas, han informado a EFE fuentes del TSJA.

Detenido por violar presuntamente a una joven china de vacaciones en Málaga

Este caso se suma a otra detención por una presunta agresión sexual que ocurrió durante la Feria de Málaga. Ocurrió en la madrugada del lunes al martes, la joven, de origen chino, se encontraba de vacaciones en la ciudad. El hombre, un turista italiano que también pasaba unos días en la Costa del Sol, y la víctima habían acudido juntos al recinto ferial. Tras salir de una caseta, este la obligó, presuntamente, a mantener relaciones, pese a que la víctima, le advirtió que esa noche no estaba dispuesta. El presunto autor efectuó después varias llamadas a la víctima para un reencuentro, que no sabía que ya la estaban asistiendo unos policías locales. Ella lo citó en el hostel que compartían para tenderle una trampa.

Ocurrió durante la madrugada del lunes al martes. Una mujer solicitaba ayuda a unos agentes que patrullaban por calle Max Estrella. Explicaba que se había cruzado con una veinteañera de origen asiático que lloraba y presentaba un fuerte estado de nerviosismo. Al interesarse por lo sucedido, la víctima le había asegurado que acababa de violarla un hombre.