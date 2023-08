Veinte minutos de fuegos y 240 drones funcionando a la vez abrirán esta noche la Feria de Málaga

Como es tradicional, los fuegos artificiales son los encargados de abrir un año más la Feria de Málaga. Serán veinte minutos de pirotecnia que harán iluminar el cielo malagueño. Además, este 2023 se repetirá el espectáculo de drones, que contará con novedades respecto al anterior.

Para no perderse la exhibición de drones, habrá que estar a las 23:50 horas, ya que emepezarán antes de los fuegos. Durante diez minutos 'Umiles - Drone light show' ofrecerá dos espectáculos luminosos simultáneos con un total de 240 drones desde dos ubicaciones.

Así, desde el Puerto de Málaga sobrevolarán 120 drones para que sean visibles en toda la zona oeste en la playa de Huelin. Al mismo tiempo, la otra mitad será visible en la zona este de la ciudad, en La Malagueta. Ambos espectáculos se podrán disfrutar desde la línea de cada playa a lo largo de un kilómetro de distancia.

Sin embargo, solo será en las zonas más cercanas al Puerto desde donde se podrá apreciar el sonido, ya que estarán preparadas con sus respectivos equipos de música. A pesar de ello, el alcalde, Francisco de la Torre, ha expresado que año a año irán trabajando para incorporar la megafonía en más zonas de las playas malagueñas.

La temática de las figuras que se van a representar en el cielo de la ciudad esta noche va a estar dedicada a 'Naturaleza y Vida'. Como novedad, este año los drones podrán volar hasta 100 metros de altura, algo más que el año pasado, y que permitirá que el espectáculo sea visible desde más zonas de la playa.

Tras esta exhibición de luces, le seguirán los fuegos artificiales, que comenzarán a las 00:00 horas. Estarán a cargo de la empresa valenciana Pirotecnia del Mediterráneo, que ofrecerán un espectáculo piromusical sinigual sobre las playas de Málaga.

El castillo de fuegos, que se compone de un total de 511,9 kilos de pólvora, se prolongarán durante veinte minutos. Durante este tiempo sonarán las siguientes canciones: Blank Space (Taylor Swift); Levitating (Dua Lipa); Love on Top (Beyoncé); Flowers (Miley Cyrus); Don't go yet (Camila Cabello); Shallow (Lady Gaga y Bradley Cooper) y Fireworks (Katy Perry).

Junto con los drones, será media hora de espectáculo con el que los malagueños podrán poner el primer pie dentro de la Feria de Málaga, que al día siguiente se inaugurará con la Romería Urbana y el pregón de Alberto Díaz en la portada del Real Cortijo de Torres.