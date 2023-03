'Matria', un homenaje a las mujeres que sostienen el país en la sombra

El cineasta vigués Álvaro Gago descubrió, a través de la mujer que cuidó a su abuelo en sus últimos años de vida, que hay "muchas mujeres que sostienen el país en la sombra", y de ahí nació primero su cortometraje Matria y ahora el largometraje homónimo con el que debuta en la dirección.

La película ha sido recibida este sábado con aplausos entusiastas de la prensa en la sección oficial del Festival de Málaga después de haber pasado por la sección Panorama de la Berlinale.

"La semilla de todo es Francisca Iglesias, que cuidó mucho tiempo de mi abuelo y, si él vivió tan bien, fue en gran medida gracias a ella, porque le insuflaba vida en unos momentos en los que pasaba un luto fuerte por la muerte de mi abuela", ha explicado Gago.

Fue conociendo a Francisca y su admiración "fue creciendo día a día por una mujer a la que a menudo no se le ve y a la que nunca se le ha reconocido nada", y que se convirtió en su "heroína particular".

"Si no hacía visible esto, sería una realidad que se quedaría ahí. Eso me llevó primero a hacer el corto y después a expandirlo y a hacer una película", apunta el director, que en el corto dio a la propia Francisca el papel protagonista, que ahora asume en el largometraje María Vázquez.

Partió de una historia muy cercana y fue "tomando distancia con los personajes para humanizarlos, retratarlos en todas sus aristas, empatizar con ellos y conocerlos en detalle", con la "voluntad de retratar personas humanas en toda su complejidad".

Su principal referencia es el entorno donde trabaja y las personas de ese entorno, porque Gago se considera un cineasta "más de calle que de escritorio" y "disfruta" el contacto con las calles, pero "sufre" el momento de escribir.

Francisca Iglesias se siente "entusiasmada, como cuando un niño tiene un hormigueo en el estómago y no sabe explicarlo", al pensar "que esto lo verán muchas mujeres", y se pregunta "cuánta gente se verá identificada con esta historia".

"No vi todavía la película, pero ya lo sé. Ya me traje unos clínex en el bolso", admite Francisca, que asegura que para ella la vida "sigue igual", porque tiene que "seguir trabajando", pero le "alegra" que "por lo menos se haga visible" y espera que "le abra los ojos a todos y que le dé fuerzas a las mujeres".

Para María Vázquez, fue importante al construir su papel la ayuda de Francisca, que le "abrió su corazón y su vida" y le dio "las claves del personaje".

"Me siento identificada. Aunque pueda parecer que no tengo nada que ver con Francisca, hay muchas cosas. Las actrices somos mujeres reales, obreras, que sobrevivimos como podemos y tenemos que trabajar". A la actriz viguesa le "encanta" que su personaje tenga "aristas" y no sea perfecto, porque "hay momentos en los que mete la pata".

"Es difícil ver personajes de madres que se equivocan tanto, pero es bonito que pueda rectificar. Estoy orgullosa de representar un papel que me identifica como mujer y de ser respetuosa con mi tierra, con el idioma y con el acento de esa zona".

Considera que, como en este caso, "lo bonito de las películas que cuentan algo de verdad es que al final te cambian la vida".