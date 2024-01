Ara Malikian agota las entradas para la clausura del Festival de Málaga y ofrecerá un segundo concierto

Ara Malikian ha agotado en el fin de semana las entradas del concierto de clausura del 27 Festival de Málaga, el 10 de marzo en el Teatro Cervantes, por lo que ofrecerá una segunda función a las 22:00.

Así lo han informado desde el Festival de Málaga en un comunicado, apuntando que el violinista español de origen libanés y ascendencia armenia recala en la ciudad dentro de su gira 'The Ara Malikian World Tour', con la que está llenando teatros y auditorios con un espectáculo dedicado a la fuerza y la libertad de la infancia.

Las entradas para este segundo concierto se pueden comprar a partir de este miércoles a las 18:00 en las taquillas de Teatro Cervantes de Málaga y Cine Albéniz y online a través de Uniticket, a un precio de entre 20 y 60 euros.

"Es un espectáculo dedicado a la fuerza y la libertad de la infancia, a mi hijo, y a mí a su edad", asegura Malikian. "Cuando vi a mi hijo caminar por primera vez después de meses de caídas, de intentos fallidos, de golpes y vuelta a probar, entendí que un día todos fuimos esa fuerza que el tiempo hace que olvidemos", explica el violinista sobre el origen de este espectáculo, basado en la infancia.

"Si miras a un niño entiendes casi todo lo que fuiste y hace un tiempo que no te permites ser. Esta gira es el resultado de ver crecer a mi hijo, es el resultado de mi crecimiento a su lado, es todos esos sonidos y melodías que intentan darle forma a lo que he sentido y me ha inspirado de él y de la vida a través de él. Es un encuentro con el niño que no pude ser y hubiera soñado ser. Es un homenaje a esos seres que son tan libres como un pájaro", apostilla.

Malikian llega al Teatro Cervantes acompañado de Iván 'Melón' Lewis, virtuoso cubano del piano y Grammy al mejor disco de jazz latino el pasado año; Iván Ruiz Machado, contrabajista y bajista eléctrico, compositor, arreglista y productor musical; el batería de origen cubano Georvis Pico Milán y Dayan Abad, guitarrista galardonado con diversos premios en España, entre ellos un Goya a la mejor música original.