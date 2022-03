"En 'Élite' nunca huimos del debate y de las posiciones más incómodas"

Nuevos personajes, nuevas tramas y ámbitos hasta ahora no abordados en la serie, como el del ocio nocturno o el fútbol. Son algunas de las claves de la quinta temporada de Élite, que llegará a Netflix el 8 de abril y que sus creadores Carlos Montero y Jaime Vaca han presentado este fin de semana, junto a buena parte del reparto, en el Festival de Cine de Málaga.

¿Qué van a encontrar los espectadores en la nueva temporada de 'Élite'?

Carlos Montero: El mismo universo, pero más revolucionado. Con la llegada de los nuevos protagonistas, Isadora (Valentina Zenere) e Iván (André Lamoglia), hay nuevas tramas que van a agitar de nuevo las aguas del deseo.

¿Cómo son esos nuevos personajes?

Jaime Vaca: Isadora, con unas reminiscencias un poco parishiltonianas, es la heredera de un imperio de ocio nocturno. Además viene con un discurso que queríamos explorar: en una época en la que el feminismo tiene tanta fuerza, nos planteamos cómo sería una chica con una perspectiva bastante contraria al feminismo tal y como lo conocemos a día de hoy y cuál sería el arco de este personaje enfrentándose a sus propios ideales.

Carlos Montero: Con Iván queríamos incorporar el mundo del fútbol, que es un mundo de la heterosexualidad por antonomasia, a nuestro universo, que es tan fluido y bisexual. Nos hacía mucha gracia esa idea y creo que es como una pequeña bomba.

Jaime Vaca: Estos dos universos que no habíamos explorado hasta ahora, el del ocio nocturno y el del fútbol, creo que entran muy bien en nuestro código. Vienen para integrarse, para chocar, para crear caos y para darnos tramas y drama.

¿Cuáles creen que han sido las claves del éxito mundial de la serie?

Carlos Montero: Hablar a posteriori del éxito tiene siempre un poco de truco, porque a toro pasado podemos señalar cuáles han sido las claves...

Jaime Vaca: Mi teoría es que abordamos temas universales y sobre todo que lo hacemos con honestidad, desgarro y descaro. La serie no se queda en el burladero, va con todo el equipo, y creo que eso la gente lo agradece.

¿Qué temas les ha costado más tratar o les han resultado más delicados?

Jaime Vaca: Por mencionar tramas recientes, quizás la de Felipe en la cuarta temporada y la de Isadora, el personaje nuevo de la quinta. Son difíciles en el sentido de que vamos con cautela, nos documentamos e intentamos escuchar todas las posiciones. Luego nos lanzamos y a ver qué pasa.

Carlos Montero: Son temas delicados pero nos apetecía mucho tratarlos. Lo hacemos con cuidado, pero sin miedo.

A lo largo de la serie, ¿qué temas digamos controvertidos han abordado?

Jaime Vaca: La serie empezaba con tres alumnos pobres que venían a interrumpir el núcleo, el sistema de alumnos ricos, y en la cuarta temporada -cuando por así decirlo se reinició un poco la serie, porque se terminaba un ciclo- incluimos a alumnos aún más privilegiados, aún más ricos, para desestabilizar el núcleo que ya conocíamos. Nos apetecía mucho hablar del privilegio y por eso enfrentamos a ese núcleo a un personaje como Phillipe, el príncipe, acostumbrado a que a todo le digan que sí.

¿Están a favor de incluir temas de actualidad en la ficción o son de la opinión de que la realidad es una cosa y la ficción otra muy distinta?

Carlos Montero: La realidad siempre está ahí y nos nutrimos de ella -con todo ficcionado, claro-, tomamos lo que nos puede resultar más rico para nuestro universo. Nunca huimos del debate y de las posiciones más incómodas, porque no escribimos a partir de las respuestas, sino siempre con las preguntas. Muchas veces no sabemos de lo que estamos hablando en el sentido de que no tenemos una respuesta clara y nos plantea dudas; ahí está la riqueza.

Jaime Vaca: Somos ciudadanos del mundo, al fin y al cabo, y nos interesa y preocupa lo que pasa a nuestro alrededor. Como dice Carlos, no tenemos las respuestas, así que lo que hacemos es plantear esas preguntas en la escritura, vemos cómo enfocarlas y adónde nos llevan -intentamos que sea a lugares lo más incómodos posible-. Cuantas menos respuestas tengamos más nos apetece abordar esos temas.

¿Cómo son los personajes de 'Élite'?

Carlos Montero: Se equivocan mucho y les permitimos siempre que se equivoquen, porque nosotros también nos equivocamos en la vida. No somos de escribir a villanos, entendemos a todos los personajes y todas las posturas; evidentemente a veces estás más o menos de acuerdo con ellos, claro.

Jaime Vaca: Por dar otra clave no sé si del éxito, pero sí del ADN de la serie, nosotros no juzgamos a los personajes: dejamos que se caigan, que se levanten, que tomen sus propias decisiones, reflexiones y consecuencias, y nosotros con ellos. Creo que eso tiene que ver con lo que decía antes de la honestidad. Si repasamos el currículum de los personajes que han pasado por la serie, tenemos de todo. En la vida nadie es bueno-bueno ni malo-malo; el más bueno se equivoca y el peor del mundo acierta.

¿Cómo ha sido la selección de los nuevos actores que se han incorporado en esta quinta temporada?

Carlos Montero: Larga [Risas] Siempre buscamos la excelencia y nunca nos conformamos con el primero, el segundo o el tercero -aunque a veces volvamos al primero que hemos visto-. Además tenemos la suerte de que, al ser una serie global, disponemos de muchos sitios donde buscar y siempre hay muchos actores dispuestos a venir a España a trabajar con nosotros.

Jaime Vaca: De hecho, tenemos a un chico brasileño (André Lamoglia) y una chica argentina (Valentina Zenere) como nuevas incorporaciones al reparto.

¿Contentos con ellos?

Carlos Montero: Mucho, con mayúsculas, y a todos los niveles, como actores, como personas... Las dinámicas que han traído... Ha sido una alegría.

Jaime Vaca: Ha sido uno de esos casos en los que ya en la escritura los personajes eran muy sólidos y, cuando ellos los han cogido, les han dado aún más solidez. Cuando eso pasa es increíble.

¿Qué le depara el futuro a 'Élite'?

Jaime Vaca: Mucho deseo y mucha diversión.

Carlos Montero: Mientras nosotros sigamos pasándolo bien, ojalá haya Élite para rato.

Jaime Vaca: Y seguimos pasándolo muy bien.