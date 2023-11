Antequera en 24 horas: lugares, monumentos y la gastronomía que disfrutar

¿Estás de visita en Antequera y te preguntas qué actividades realizar y dónde comer? Quédate conmigo, ya que vamos a repasar algunas sugerencias que no debes pasar de alto en un día, 24 horas, en Antequera. El municipio con su abundante patrimonio y entorno natural, destaca como uno de los principales destinos en la provincia de Málaga. A menos de una hora de la capital por la A-45, esta ciudad ofrece numerosas opciones no solo en términos culturales y turísticos, sino también en lo que respecta a su reconocida gastronomía.

Si tienes la oportunidad de comenzar el día en Antequera y disfrutar de un desayuno local, no dudes en visitar el Café A la Fuerza (Alameda de Andalucía, 32 )para probar uno de sus famosos molletes antequeranos, conocidos y reconocidos a nivel internacional. La elección de ingredientes para acompañar el mollete queda a tu gusto. Además, si aún tienes espacio, te recomendamos probar sus churros mientras disfrutas de una taza de café para prepararte para un día que aconsejamos disfrutar con comodidad.

Si has amanecido en Antequera y deseas aprovechar bien el día, te recomendamos que explores el Paraje Natural de El Torcal, una de las grandes maravillas naturales de la provincia de Málaga, conocido por su rica flora y fauna. El acceso en coche está limitado; debes aparcar y acceder a la zona más alta a pie o en autobús. Hay varias rutas disponibles, que varían en longitud y dificultad, pero la visita es imprescindible. Si has planificado tu visita con antelación y tienes la oportunidad de hacer el Caminito del Rey, no dudes en hacerlo. Su travesía, acompañada de impresionantes vistas en El Chorro, es indescriptible. Puedes consultar la disponibilidad de entradas, que varían entre 10 y 18 euros, con o sin guía, en su página web.

Después de una de estas dos visitas, seguramente tendrás apetito. Por eso, es recomendable buscar un lugar en Antequera que ofrezca productos autóctonos de la ciudad y, al mismo tiempo, esté ubicado en el centro para seguir explorando la localidad por la tarde. Te sugiero que pruebes la Taberna El Rincón de Lola (calle Encarnación, 8), en pleno centro, entre la Plaza de las Descalzas y la de San Sebastián, junto a la parroquia. Su comida típica andaluza, generosas raciones y ambiente encantador la convierten en una elección acertada.

Con toda la tarde por delante, aprovecha para hacer otra parada imprescindible en Antequera, donde se encuentra un Patrimonio Mundial de la UNESCO, Los Dólmenes. El sitio comprende tres monumentos megalíticos: el dolmen de Menga, el de Viera y el tholos de El Romeral, y dos formaciones naturales: las montañas de La Peña de los Enamorados y El Torcal. Tanto la visita durante el día como al atardecer ofrecen imágenes magníficas. Si te queda tiempo, aprovecha algunas de las visitas guiadas que se organizan en la ciudad para explorar el resto del patrimonio artístico y cultural que ofrece, como el Museo Municipal, la Alcazaba, la plaza de toros, la Ermita de la Veracruz o sus numerosas iglesias.

Para concluir tu día en Antequera de la mejor manera, te recomendamos cenar en Bienmesabe (Plaza de los Escribanos, 11). Aquí, además de degustar platos tradicionales con un servicio amable y toques modernos, como sus croquetas de cazón, sus fideos tostados o su plato estrella, la porra antequerana (los postres también son deliciosos), podrás disfrutar de la parte alta de la ciudad en la zona de la Alcazaba, con la fachada de la Colegiata de Santa María como telón de fondo.