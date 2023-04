Autocaravanas y campers: dónde alquilarlas y siete áreas de servicio dónde parar para recorrer Málaga

Si eres de los que le apasiona viajar, recorrer playas y zonas de costa o pueblos del interior, seguro que alguna vez has soñado con tener una caravana o una furgoneta camperizada. Eso de llevar la casa a cuestas es posible con estas opciones y da muchas facilidades y comodidades a la hora de viajar, no sólo económias, sino también de confort y tranquilidad. Es una tendencia en los últimos años cada vez más al alza y en concreto en Málaga son varios los puntos habilitados para su estacionamiento y pernoctación, así como los negocios que se dedican a su alquiler.

Uno de los puntos más importantes a la hora de viajar con caravana o en furgo es saber muy bien a dónde vas y dónde te vas a quedar. Cada provincia sigue una ordenanza diferente y hay ubicaciones establecidas para este tipo de vehículos en los que está permitido estacionarlos y dormir en ellos, no es algo que sea posible en todos los lugares por lo que es conveniente tomar buena nota de dónde parar para evitar problemas, especialmente los que acaban en forma de multa.

En la provincia de Málaga son varios los negocios que se dedican al alquiler de de grandes y medianas caravanas, así como furgonetas medianas y pequeñas, adaptables para cada situación, momento y exigencia. Evidentemente, en términos de precios, la temporada en la que soliciten hará variar las tarifas por lo que es más que conveniente que estudies bien la que elegir, aunque los precios suelen rondar los 100 euros por día.

Por ejemplo en la capital existen dos opciones interesantes como Southcamper (calle Torre del Mar, 48) o Playcamper (calle Benadalid), también está VanBreak en Alhaurín de la Torre, Karavaneando entre Alhaurín el Grande y Coín o Autocaravanas Maori, en Arriate, cerca de Ronda, aunque hay muchísimas más opciones en la provincia, por lo que recomendamos siempre comparar precios y mirar la letra pequeña...

Algunos pequeños detalles que siempre se deben tener en cuenta a la hora de elegir caravana o furgoneta es siempre qué tipo de viaje vas a hacer. El manejo a la hora de conducir de la segunda es mucho más sencillo, por agilidad de vehículo principalmente, aunque la primera es sin duda ejemplo de confort por su espacio. Te aconsejamos algunos puntos de Málaga en los que puede hacer parada si quieres visitar pueblos o zonas concretas.

Área de servicio de Coín

Es gratuita y tiene todo lo necesario para el mantenimiento de las caravanas. Además, la situación del pueblo malagueño deja cerca la franja costera, pero también parte del valle del Guadalhorce (Cártama, Pizarra, Álora o Almogía) y la puerta a la Sierra de las Nieves con municipios y entornos como los de Monda, Guaro o el propio Coín que ofrece una serie de rutas e itinerarios que se pueden hacer a pie o en bicicleta y que alternan los paisajes con la historia del territorio.

Área Autocaravanas Ronda

La ciudad del Tajo tiene un rico patrimonio que visitar de todas las épocas. Paisajes, palacios, arte, legado andalusí y un casco antiguo precioso especialmente de noche. Así que es un lugar preferente para asentarse al menos unas fechas. Este es uno de las áreas para autocaravanas que están equipadas por todo lo necesario y cuyo precio está en torno a los 15 euros en función de la temporada y de los extras que se quieran tener.

Aparcamiento Ardales

Otro sitio gratuito y que da pie no sólo a visitar el Caminito del Rey y el patrimonio cultural del pueblo de Ardales, también es propicio para poder acercarse a Campillos, Teba, y otros pueblo de alrededor o darse un buen paseo hasta el Castillo de Turón, dónde se pueden ver las ruinas de esta construcción y un gran paisaje. También se pueden visitar algunos de los tesoros neolíticos de la provincia de Málaga. No tiene mala huella y sirve para poner en situación a los visitantes que no conozcan mucho la zona.

Área El Mosquín, Canillas de Albaida

Diez euros por noche más el suplemento de electricidad. Otro punto donde encontrar todo lo necesario para estacionar y estar con una autocaravana o camper y con la particularidad de su ubicación. En Canillas de Albaida, en un punto de la Axarquía lo suficientemente alejado de la costa como para poder visitar la zona norte de la Sierra Tejeda y Almijara con tranquilidad. El pueblo y el emplazamiento tienen cantidad de rutas, caminos y patrimonio alrededor para pasar unas jornadas de desconexión en uno de los entornos naturales más prolíficos de esta parte de Málaga.

Parking de caravanas en Almayate

Cercano a la playa y a otras opciones para aparcar la caravana. Tiene a su alrededor buenos lugares para comer, zonas playeras realmente tranquilas y partes con un entorno natural llamativo muy cercana. Esta zona ha de ser tenida en cuenta en el caso de que se quiera pasar tiempo en la caravana o la camper en la playa. Almayate y esa zona de la Axarquía no sólo tienen excelentes playas y paseos que dar cerca del mar, también están próximas a Málaga capital y su entorno.

Parking Benarrabá

Otro lugar que no es de los más visitados de la provincia pero que tiene muchísimas posibilidades. No es un parking muy grande pero por 10 euros la noche (el precio baja si el tiempo de reserva sube) se tienen todos los servicios necesarios. El pueblo de Benarrabá es precioso, tiene una arquitectura andalusí y un entorno privilegiados. Está en una zona natural repleta de posibilidades y con bastante patrimonio que visitar. El castillo y la historia de Gaucín y Alcaucín están cerca y también proveen a los viajeros de grandes espacios naturales.

Área de Casares

Es otro aparcamiento municipal, su emplazamiento tiene unas vistas preciosas del pueblo y de la sierra y costa. está junto a la oficina de turismo, tiene un área con columpios y máquinas de ejercicio y lo mejor es el observatorio de aves que hay a escasos metros. Un lugar desde el que dominar la costa oeste de la provincia y en las proximidades de un pueblo como Casares, con yacimientos arqueológicos de tanta importancia y tan bien emplazados como el de Lacipo.