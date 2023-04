El Brunch by Lola: nueva propuesta gastronómica de los domingos en Málaga de Only You

A partir de este próximo domingo 23 de abril nace en Málaga El Brunch by Lola, el nuevo concepto gastronómico que se podrá vivir cada domingo en la séptima planta de lo que siempre se conoció como La Equitativa pero que ahora responde también al nombre de Only YOU, el exclusivo hotel en pleno centro de Málaga, en el número 1 de su imperdible Alameda Principal. Vistas inmejorables de Málaga, lo mejor de la moda malagueña, música en directo y una oferta gastronómica a la altura de todo lo que precede. Sí, así El Brunch by Lola.

Desde las 13:00 y hasta las 15:30 horas se podrá disfrutar de El Brunch by Lola en la séptima planta de Only YOU, en lo que es a día de hoy el restaurante Lola una de las últimas propuestas gastronómicas que aterrizó en la ciudad. Pero este nuevo concepto será mucho más que un brunch, casi un lunch, pero por encima de todo será un evento en el que la moda será una de las grandes protagonistas. Y es que al espacio acudirán cada domingo las marcas malagueñas que son tendencia estarán presenta a través de un pop up store. Este primer domingo será El Desván de Lulú, una marca de ropa y complementos de estilo boho chic dirigida a mujeres modernas, divertidas y dinámicas, la que estará presente.

¿Y qué comida nos encontraremos en El Brunch by Lola? Su apuesta gastronómica, elegante y variada, arrancará en su terraza con diferentes estaciones en las que habrá mimosas, bloody marys y smoothies, así como opciones de picoteo donde dominarán las tablas de quesos e ibéricos. No será lo único, ya que también habrá para compartir en las mesas diferentes entrantes como buñuelos de queso payoyo con manzana asada o aguacates de la Axarquía rellenos de ensaladilla de atún rojo, algas y kimchi.

¿Y qué viene después de los entrantes? El plato principal. Serán varias las opciones a elegir en este caso, como por ejemplo unos elegantes huevos benedictinos, una divertida burguer de wagyu al estilo NY o un irresistible brioche de pulled pork. Para rematar la faena, el postre, donde habrá donde elegir: croissant de mantequilla con crema de vainilla, toffee de Baileys y avellanas garrapiñadas o las milhojas de nata y crema, yema tostada y helado de almendras amargas. Cabe destacar que Cruzcampo Gran Reserva es patrocinador principal, por lo que el oro líquido y refrescante no faltará.

La música, como decimos, no faltará. En El Brunch by Lola habrá música en directo que correrá a cargo de diversos grupos y sonarán los mejores éxitos del momento para bailar a la vez que disfrutar de la comida. Cabe destacar que pese a finalizar el evento a las 15:30, se podrá seguir disfrutando de todo en Lolita Skyview Pool & Lounge, el espacio chill out de Only YOU que cuenta con una infinity pool y que es perfecto para disfrutar de las mejores cocktails y puestas de sol de la ciudad.

Los precios de El Brunch by Lola dependerán de qué tipo de bebidas se consuman. Desde 45 euros dan cabida al brunch completo pero únicamente con bebidas estándares, mientras que por 60 euros estarán también disponibles las bebidas premium y los cocktails.