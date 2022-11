Blues at Moonlight 2022, rockabilly en Benalmádena: programa y entradas

Del jueves 24 al domingo 27, Benalmádena será epicentro de la decimocuarta edición de Blues at Moonlight, el festival internacional de rockabilly y música de raíces americana que reunirá a algunas de las bandas europeas y americanas más importantes de esta rama musical que evoca a tiempos pasados que siguen intrínsecos en la actualidad.

El Hotel Sunset Beach de Benalmádena será el epicentro de las cuatro jornadas que durará el evento, con música ininterrumpida desde las 12:00 hasta altas horas de la madrugada, música sin cortes al estilo rockabilly. Tendrá dos escenarios diferentes: el restaurante Oasis, a pie de playa y que protagonizará los conciertos gratuitos desde las 12:00 hasta las 19:00 horas, momento en el que pasa la acción a la quinta planta del hotel donde está la Sala Moonlight, dónde actuarán las bandas internacionales con precios por día que van desde los 15 a los 35 euros, según el día. Existe la posibilidad de sacar un bono de cuatro días por 85 euros y otro sólo viernes y sábado por 60.

Entre las bandas que tocarán estos días en Benalmádena se encuentran varias germanas (Cherry Casino & The Gamblers, Ike & The Capers o Round Up Boys), francesas (Phil Riza, Lonely Jake Combo o Jale Calypso & His Flaming Starts), británicas (Larry Adams Trio, Bobbie B and The Band o Danni MC Ven Trio) o españolas como The Sun Rockets, Jonas Molina Band o Lola Jump & The Hot Jivers. Sus actuaciones se complementarán con diversos DJ's.

Programa completo de Blues at Moonlight 2022

Jueves 24 de noviembre

Restaurante Oasis (gratuito)

12:00-14:00 – Rocknroll Lounge

14:00-15:00 – DJ Tall Mike

– DJ Tall Mike 15:00-16:00 – DJ Be Bop Kaz

16:00-17:00 – DJ Swanny

17:00-18:00 – DJ Be Bop Kaz

18:00-18:39 – DJ Swanny

18:30-19:00 – Rocknroll Lounge

Moonlight (entradas de día a 15 euros)

19:00 – DJ Tall Mike

19:30 – DJ Lydia Atómica

20:30 – DJ Swanny

21:30 – Larry Adams Trio

22:30 – DJ Lydia Atómica

23:30 – DJ Be Bop Kaz

00:00 – DJ Kevin

01:00 – Cierre

Viernes 25 de noviembre

Restaurante Oasis (gratuito)

12:00-14:00 – Rocknroll Lounge

14:00-15:00 – DJ Kevin

– DJ Kevin 15:00-16:00 – Phil Riza

16:00-17:00 – DJ Tall Mike

17:00-18:00 – George Buddy & The Crickets

18:00-18:39 – DJ Lydia Atómica

18:30-19:00 – Rocknroll Lounge

Moonlight (entradas de día a 30 euros)

19:00 – DJ Adam Classic

19:30 – Lonely Jake Combo

20:30 – DJ Swanny

21:15 – Round Up Boys

22:15 – DJ Be Bop Kaz

23:00 – Danny McVey Trio

00:00 – DJ Little Carl

00:45 – Ike & The Capers

01:45 – DJ Little Carl

02:30 – Groove Diggers

03:30 – DJ Adam Classic & Kevin

04:30 – Cierre

Sábado 26 de noviembre

Restaurante Oasis (gratis)

12:00-14:00 – Rocknroll Lounge

14:00-15:00 – DJ Swanny

– DJ Swanny 15:00-16:00 – Phil Riza

16:00-17:00 – DJ Adam Classic

17:00-18:00 – Jonas Molina Band

18:00-18:39 – DJ Lydia Atómica

18:30-19:00 – Rocknroll Lounge

Moonlight (entradas de día a 35 euros)

19:00 – DJ Kevin

19:30 – DJ Swanny

20:30 – The Sun Rockets

21:30 – DJ Little Carl

22:30 – Cherry Casino & The Gamblers

23:30 – DJ Be Bop Kaz

00:00 – Fuego Salvaje & The Sunrockets

01:00 – DJ Adam Classic & Kevin

02:00 – Jake Calypso & His Flamingstars

03:00 – DJ Little Carl

03:30 – DJ Swanny

04:30 – Cierre

Domingo 27 de noviembre

Restaurante Oasis (gratuito)

12:00-14:00 – Rocknroll Lounge

14:00-15:00 – DJ Lydia Atómica

– DJ Lydia Atómica 15:00-16:00 – Phil Riza

16:00-17:00 – DJ Swanny

17:00-18:00 – DJ Little Carl

18:00-18:39 – DJ Lidya Atómica

18:30-19:00 – Rocknroll Lounge

Moonlight (entradas de día a 25 euros)

19:00 – DJ Little Carl Classic

19:30 – DJ Lydia Atómica

20:30 – The Hot Jivers

21:30 – DJ Lydia Atómica

22:30 – Phil Riza & The Groove Diggers

23:30 – DJ Little Carl

00:00 – DJ Swanny

01:00 – Cierre

Cómo llegar a Oasis y Moonlight