El Tintero, protagonista del último programa del chef Gordon Ramsey

El prestigioso chef Gordon Ramsey estuvo este pasado fin de semana en Málaga con motivo de la próxima temporada de su serie Road trip con Gordon, Gino y Fred, que emite en HBO Max y que tendrá como protagonista al restaurante malagueño El Tintero. Gordon Ramsay, Gino D'Acampo y Fred Sirieix viajan por todo el mundo en busca de nuevos rincones gastronómicos y le ha tocado el turno al prestigioso cónclave del pescaíto en Málaga.

De El Palo al mundo. Las cámaras inundaron este pasado fin de semana el restaurante El Tintero de la barriada malagueña, característico por su inusual forma de servir las raciones de pescaíto con esa especie de subasta en la que el más rápido se lleva el premio, ya sean unos boquerones fritos, unos espetos o unos calamares.

Posiblemente esta fórmula tan particular haya sido el detonante para que el trío de chefs televisivos hayan decidido contar con El Tintero para ser partícipe de esta tercera temporada de Road trip con Gordon, Gino y Fred, donde ya pasaron por Italia, Escocia, Marruecos, México y diferentes puntos de Estados Unidos en sus dos primeras temporadas y que en su primer parada en España eligen a Málaga.

La fama de Gordon Ramsay surge inicialmente por su nivel y capacidad al frente de la cocina. A lo largo de su carrera ha sido premiado con hasta 17 estrellas Michelin de las que en estos momentos mantiene siete de ellas. Sólo Joël Robuchon, con 31, y Alain Ducasse, con 19, superan a este británico en número.

En Road trip con Gordon, Gino y Fred, a diferencia de otros programas anteriores en los que asumía el control de cocinas para mejorarlas y destapaba algún que otro caos y descontrol en ciertos restaurantes, la temática del mismo es mucho más distendido, buscando lugares diferentes y que ofrezcan algo que no haya sido todavía visto por el telespectador, en este caso, más que internacional tratándose de una plataforma que llega a todo el mundo y que traduce a multitud de idiomas.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que vemos al laureado chef británico en Málaga. Ya estuvo en 2014 con uno de sus muchos programas a lo largo de su carrera televisiva, One Potato Two Potato, otro de los que se televisó por todo el mundo. En aquella ocasión paró en Fuengirola, dónde intentó dar un lavado de cara al restaurante Mayfair.