Si has llegado hasta aquí preguntándote qué hacer en Málaga este sábado 26 de noviembre (things to do in Málaga, para turistas), ya puedes parar de buscar porque te vamos a proponer un buen número de planes diferentes para que planifiques con tiempo qué hacer en este último fin de semana del penúltimo mes de este 2022. Mucha música una vez más pero también planes familiares con los más pequeños, algún plan gastronómico y gratuito y mucha cultura por descubrir.

Agenda cultural del sábado 26 de noviembre

Festival Eñe. La literatura tendrá un papel importante en Málaga este fin de semana con el Festival Eñe. Muchos grandes escritores se citan este fin de semana en la provincia. En concreto este sábado habrá actividades y eventos desde las 11:00 horas hasta las 20:00 horas, algunas requieren inscripción previa. Consulta todo el programa del Festival Eñe.

Blues at Moonlight. El festival de Música Rockabilly cuenta con su penúltima jornada este sábado con un cartel con bandas como Phil Riza y Jonás Molina Band de forma gratuita en el Restaurante Oasis de Benalmádena hasta las 19:00, y The Sun Rockets, Cherry Casino & The Gamblers, Fuego Salvaje & The Sunrockets, Jake Calypso & Flamingstars y DJ's en Moonlight a partir de las 19:00 horas, ya de pago. Las entradas del sábado, por 35 euros.

Fiesta del mosto en Atajate. Durante este sábado se celebra en el municipio de Atajate su habitual Fiesta del Mosto, dónde se degusta de forma gratuita las diversas variedades de este derivado de la uva gracias a las familias productoras del pueblo.

Picasso en Familia. El Museo Casa Natal Picasso organiza esta propuesta lúdica llamada un diario diferente que incluye visita al museo. Es un taller que dura alrededor de hora y media dirigido a familias con menores de 3 a 12 años. Las inscripciones, a través del correo mediacion.mcnpicasso@malaga.eu.

Taller familiar de arqueología. Si a los más pequeños les interesa o apasiona el mundo de la arqueología, el Museo de Málaga organiza este sábado (y domingo) de 11:30 a 13:30 horas un taller con el que dará a conocer cómo trabaja un arqueólogo y ver cómo se trabaja en una excavación. La actividad requiere inscripción previa, que estará habilitada desde el día 24 de noviembre hasta agotar las plazas en su web.

Fiesta del mosto en Cartajima. Cartajima, otro pequeño pueblo de la Serranía de Ronda, celebra también este sábado su habitual Fiesta del Mosto. Como es habitual, se pondrá al servicio del pueblo para su degustación diferentes cosechas vecinales en busca de la mejor de la temporada. Habrá actividades en el pueblo desde las 13:00 horas.

Iniciación musical. Esta propuesta del Museo Carmen Thyssen para familias con el que se dará un paseo sonoro por la última exposición temporal, Arte belga. Dos horarios, a las 12:00 horas para pequeños de 0 a 18 meses, y otro a las 13:00 horas, para aquellos de 19 a 36 meses. El domingo, más franjas de edad. Se requiere inscripción previa y la entrada por persona cuesta 4 euros.

Ábrego. La Cochera Cabaret trae a Ábrego, un concierto flamenco a través de un quinteto instrumental formado por flauta, saxofón, guitarra, bajo eléctrico y percusión, una experiencia andaluza que explora este arte tan propio. Desde las 12:00 horas. Entradas, a 12 euros.

Juan Galiardo Quintet. Juan Galiardo estrena su nuevo quinteto en la sala de ELCAMM, jazz actual y un repertorio muy personal y enérgico. Santi De La Rubia al saxo; Óscar Latorre, con la trompeta; Marc Cuevas, con el contrabajo; y Roger Gutiérrez estará con la batería. Las entradas, a 12,22 euros, para este concierto que arrancará a las 20:30 horas.

Málaga Oculta. Esta visita guiada arranca a las 20:30 horas y tiene una duración de hora y media. Llevará los interesados a descubrir el mundo de la magia, la prostitución y la inquisición en Málaga durante la Edad Moderna. Las entradas, desde 9 euros, aunque se requiere reserva previa a través del teléfono 633 585 475.

Iberia Sumergida. El tributo a unas de las grandes bandas de rock española como lo fue Héroes del Silencio vuelve a la Sala Trinchera este sábado. Las entradas, 14,76 euros, para este concierto que arranca a las 22:00 horas.