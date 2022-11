Qué hacer en Málaga este viernes 25 de noviembre: 13 planes diferentes

Último fin de semana de noviembre con una muy buena oferta cultural en la provincia. Si llegas aquí preguntándote qué hacer en Málaga este viernes 25 de noviembre (things to do in Málaga, para turistas) agarra papel y boli y toma nota para planificar tu tarde, para todos los gustos, con teatro, música, literatura, visitas guiadas, danza, ópera... Málaga toca todos los palos y ocupa cualquier espacio de interés. Y atentos porque algunos de los planes son gratis

Agenda cultural del viernes 25 de noviembre

Festival Eñe 2022. Este festival de literatura arranca el jueves pero cuenta con muchas actividades programadas para este viernes, especialmente en el Centro Cultural Generación del 27 donde desde las 18:30 habrá charlas y conferencias con algunos escritores de referencias como Carlos Pardo. También, en Ardales, habrá un encuentro por el Caminito del Rey a las 11:00 horas. Para más información, consulte su programa.

Rita's Day & Night. La terraza del Autocine Málaga se convierte de 20:00 a 2:00 en Rita's Day & Night, una velada musical y culinaria en su recinto donde se disfruta de una manera diferente de un viernes en la capital.

Visita guida al Parque de Malaga. Una visita guiada de una hora de duración por el Parque de Málaga completamente gratuita que organiza el Museo Patrimonio Municipal, desde donde se inicia este paseo y que parte de una selección de obras de la exposición semipermanente del museo. Se inicia a las 16:45 y necesita inscripción previa (por correo a través de actividades.mupam@evento.es o por teléfono 659 61 78 32).

Blues at Moonlight 2022. Del 24 al 27 de noviembre tiene lugar en Benalmádena el festival internacional de rockabilly y música de raíces americana, con actuaciones de bandas de muchos países tanto de forma gratuita en el Restaurante Oasis como otras que requieren de entrada en Sala Moonlight del Hotel Sunset Beach. Este viernes, dos bandas francesas, británicas y alemanas y otra escocesa en Moonlight por 30 euros la entrada.

Godspell. ¿Que aún no has visto el musical Godspell? Pues para este próximo viernes aún quedan entradas tanto para la función de las 17:30 como para las 21:00 horas en el Teatro del Soho, un viaje por la tolerancia, el respeto y la esperanza que transporta a sus espectadores.

Pagliacci - Cavalleria Rusticana. La XXXIV Temporada Lírica de Málaga toma forma este viernes a las 20:00 horas en el Teatro Cervantes con estas dos obras, un drama de Ruggero Leoncavallo y un melodrama de Pietro Mascagni. Las entradas, entre 25 y 100 euros, según la zona de butacas.

Ciclo Pinceladas musicales. El Ciclo Pinceladas musicales del Museo Carmen Thyssen ofrece su último espectáculo gratuito con Cía Lírica Teatro del Arte, de acceso libre desde las 19:00 horas.

Desde que te conocí. Se trata de una obra teatral de Patrica Lamela y que dirige Ángel Baena, una tragicomedia que narra la historia de Angelines, presionada por su familia para que se case. La función, que arranca a las 19:00 horas en la Sala Joaquín Eléjar, tiene un coste de 8 euros la entrada anticipada, 10 en taquilla.

O'Funkillo. La Cochera Cabaret trae a este veterano grupo sevillano que explora con el rock desde hace dos décadas, uno de los clásicos en los grades festivales veraniegos que por su versatilidad. Desde las 21:00 horas y por 15 euros la entrada.

Hiraeth. Uno de los últimos pases de Hiraeth en el Teatro Echegaray, de Carolina Márquez y Carmen G. Jara, que "nace de un interés personal sobre los seres humanos y la naturaleza, de una preocupación por la pérdida de nuestros vínculos con los demás y con el entorno". La función es a las 20:00 horas y las entradas cuestan 15 euros, aunque ofrecen un 2x1.

Lo Djangolines. Noches de swing ese viernes en La Polivalente con Los Djangolines. Entradas por seis euros para pasar una gran velada en el centro de Málaga.

El Jose. El granadino El Jose llega este viernes a la Sala Trinchera con su último proyecto. La banda andaluza tira de poesía y ritmo con su esencia bohemia, natural y versátil para cautivar a fans y nuevos oídos. Blanca La Almendrita, artista invitada. Apertura de puertas a las 21:00 horas y el precio de la entrada, 17 euros.

Ruta de la Tapa de Torremolinos. Uno de los últimos días para disfrutar de la gastronomía que ofrece la Ruta de la Tapa de Torremolinos con sus más de 40 variedades decapas por sólo 2,50 euros más consumición.