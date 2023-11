Bodegas y pueblos de Málaga en los que disfrutar de su buen vino

Málaga es famosa por su excelente comida y bebida, y cualquiera que diga lo contrario no ha tenido la oportunidad de explorar la provincia durante sus días más soleados. La gastronomía malagueña es rica y diversa, con productos de alta calidad y una identidad culinaria única. Sin embargo, no se puede entender completamente nuestras tradiciones sin tener en cuenta el vino, que desempeña un papel fundamental en la historia y las raíces de la provincia. A través de la extensa Ruta del Vino en Málaga, los visitantes pueden explorar la esencia de esta tierra a través de 11 bodegas y nueve encantadoras localidades.

La Ruta del Vino de Málaga es un viaje que abarca toda la provincia, desde el norte hasta el sur y de este a oeste. Te lleva a explorar todos los destinos enoturísticos, cada uno de los cuales eleva el vino a otro nivel y permite descubrir la historia, la tradición, el color, el sabor y la denominación detrás de esta brebaje mágico. En la provincia de Málaga, encontrarás tres exquisitas denominaciones de origen: DO Málaga, DO Sierras de Málaga y DO Pasas de Málaga. Esta travesía te llevará de vuelta a las raíces, donde podrás entender el proceso que da vida a esta vibrante cultura vinícola en la provincia.

Esta ruta abarca cuatro zonas destacadas en toda la provincia de Málaga, con paradas en la Serranía de Ronda, la Axarquía, Manilva y la Zona Norte. Aquí encontrarás los mejores vinos de la provincia en nueve municipios (Almáchar, Arriate, Cómpeta, El Borge, Manilva, Moclinejo, Mollina, Ronda y Sayalonga), cada uno con sus propios tesoros por descubrir. Esta es una oportunidad única para explorar estas regiones, acompañada de los mejores vinos, visitando sus bodegas y restaurantes donde el producto y la gastronomía son de suma importancia. Además, la ruta ofrece opciones de alojamiento, visitas a museos, guías turísticos y una variedad de tiendas donde puedes adquirir lo mejor de esta experiencia.

Ronda, sin lugar a dudas, es uno de los principales focos de producción vinícola en la provincia de Málaga. La Serranía de Ronda, gracias a sus condiciones excepcionales, da lugar a vinos de calidad sobresaliente. Es por ello que muchas de las bodegas y viñedos destacados se encuentran en esta zona. Todas ellas ofrecen la posibilidad de reservar visitas o catas en sus instalaciones a precios que oscilan entre los 20 y los 35 euros.

En Ronda, un lugar mágico que merece ser visitado por todas las experiencias que ofrece, encontrarás bodegas como F. Schatz, Lunares, La Melonera, Excelencia, Gonzalo Beltrán, Morosanto, Kieninger o Doña Felisa. Además, muy cerca del Tajo, se encuentran Bodega Vetas en Arriate y Cuesta de la Viña en Montecorto. Por otro lado, Bodegas Dimobe en Moclinejo y Bodegas Nilva en Manilva son otras opciones para los amantes del vino.