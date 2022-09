Qué son los vinos naturales y dónde encontrarlos en Málaga

Son una tendencia para quienes exploran sabores vinícolas. Su producción es mucho menor que la de los vinos convencionales, su sabor es más afrutado, suelen tener algo menos de alcohol y en los últimos tiempos se están expandiendo: los vinos naturales. Esta denominación tiene que ver con el proceso de fermentación y producción, no con la cosecha de las uvas. Es decir, los vinos naturales pueden ser también ecológicos y los ecológicos pueden no ser naturales. La diferencia estriba en que, una vez en la bodega, en el proceso de fermentación no se interviene y se produce con las levaduras naturales de las uvas al fermentar. Es el punto de mayor diferencia de este tipo de vinos, pero hay más.

En la mayoría de vinos se utilizan sulfitos que ayudan al vino con sus propiedades antioxidantes y antibióticas, por lo que duran más y garantizan condiciones de conservación mayores. Además, se pueden utilizar levaduras que potencien la transformación del azúcar de la uva en alcohol. Estos dos ingredientes, y cualquier otro, no están en los procesos de producción de los vinos naturales. Tampoco se filtran de la misma manera que los vinos habituales, lo que le da un sabor menos uniforme a la producción y los matices e sabor son muchos más amplios, de hecho casi cada botella puede tener un matiz diferente. Por lo general, quienes producen vinos naturales tienen en cuenta todo el proceso de elaboración desde el cuidado de la uva hasta el embotellado final y suelen no utilizar tampoco uvas que no sean de producción ecológica, aunque esto no siempre es así y es fácilmente comprobable consultando la etiqueta.

Los vinos naturales pueden contener sulfitos, aunque en mucha menor medida que los vinos convencionales y porque se produzca por los procesos químicos naturales. La ausencia de levaduras y bacterias añadidas en la fermentación, el filtrado menos agresivo, no se corrigen aspectos como la acidez o el nivel de alcohol y tampoco se aceleran los procesos de madurado del vino. Son las premisas que más diferencian al vino natural del convencional. Algo que convierte su consumo en una experiencia que transporta al pasado y que cada vez tiene más aceptación entre los amantes de esta bebida. En la provincia de Málaga hay gran cantidad de restaurantes y tiendas vinícolas que venden este tipo de vinos.

La casa del Perro, Málaga

Un lugar muy particular en el mejor sentido de la palabra, regentado por una pareja que se ha criado en los barrios del centro malacitano y que ahora tiene una carta que va mudando en función de las mejores materias primas según la temporada. Tiene una muy buena carta de vinos naturales y, además, bastante conocimiento sobre ellos por lo que es un sitio genial para probar este tipo de vinos.

Vertical, Málaga

Un lugar en el que el vino es el gran protagonista en todas sus vertientes y también cuenta con vinos naturales en su carta. Fue consagrado por sumilleres de El Bulli y tiene una carta en la que los detalles cuentan. Uno de esos lugares en los que el vino es el protagonista y en torno a él gira gran parte de su idiosincrasia.