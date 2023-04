Dos de los 20 mejores bares de tapas de España están en pleno centro de Málaga

Comer es un gozo e irse de tapas debe ser algo parecido a marcharse al paraíso. La gastronomía malagueña, en su amplia diversidad, ofrece todo tipo de opciones. Desde la más alta cocina –muestra de ellos las numerosas Estrella Michelin que porta–, hasta el menú más barato de toda España. Las tapas están también bien asentadas en Málaga y muestra de ellos es que dos de sus restaurantes aparecen entre los 20 mejores bares de tapas de España a juicio de la prestigiosa revista Tapas.

De entre los casi 300.000 bares censados en el INE, Tapas hace una selección tan precisa como subjetiva de los que para ellos son los mejores 20 lugares de tapas de toda España. Málaga, como Alicante, Madrid o Barcelona, se repite más de una vez y deja ver los buenos e icónicos bares y restaurantes que ofrece nuestra provincia, en concreto la capital, lugar donde están los dos elegidos. El Pimpi y La Cosmopolita.

"Es un emblema de la ciudad, cuya propuesta culinaria ha crecido de forma sobresaliente. Más allá del buen jamón –como no podía ser de otra forma en una bodega andaluza–, posee una oferta gastronómica variada y excelente, desde montaditos hasta un notable sushi (sí, sushi, ¿por qué no?)", dicen sobre El Pimpi, un icono de la ciudad por toda su historia y ser epicentro de grandes noches y encuentro de celebridades, como ellos mismos recogen: "El símbolo de este enclave son sus barriles autografiados por celebridades, como Antonio Banderas, que desde 2017 es uno de los dueños de este histórico establecimiento. Y el actor no da puntada sin hilo…".

Pero también posan sus ojos en una de las propuestas gastronómicas del chef malagueño Dani Carnero, recientemente galardonado con una Estrella Michelin en Kaleja, pero que recibe este reconocimiento sobre La Cosmopolita. "Es hora de que nos declaremos: de Dani Carnero estamos –gastronómicamente– enamorados. Si Kaleja son palabras mayores, La Cosmopolita está también entre nuestros grandes indispensables", dicen sobre este otro encuentro imprescindibles para las tapas, éstas de un nivel superlativo: "El chef va recogiendo, sin prisa pero sin pausa, los frutos de muchos años haciendo una cocina repleta de sabor, cuya barra tiene esencia propia. Guisos y pequeños bocadillos van desfilando en un ambiente único. Imposible resistirse al tartar de gambas con tuétano o al bocadillo de atún rojo".

Los mejores bares de tapas según la revista Tapas