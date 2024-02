Abre en Huelin la primera tienda de alimentación 100% vegana: el Vegans

Imagina los productos más típicos que puedes encontrar en una charcutería o en una tienda de alimentación, pero ahora hazlo pensando en que todo lo que encontrarás es cien por cien vegano. Sí, vegano, de origen vegetal y natural y sin sacrificio animal. Así es la nueva tienda que ha abierto este pasado martes en Málaga, en la barriada de Huelin, llamada el Vegans'.

Se trata de una franquicia que ha tenido una gran aceptación en diferentes ciudades de Cataluña y que ahora da el salto fuera con su primera parada en Andalucía, en Málaga, donde abrieron sus puertas este martes 6 de febrero con una inauguración en la que mostraron todo lo que ofrecerán, la primera tienda de alimentación cien por cien vegana de Málaga.

El concepto de el Vegans es sencillo, la típica carnicería, charcutería y tienda de alimentación pero con todo su producto y mercancía completamente vegana, libre de sufrimiento animal. Aquellos veganos y vegetarianos podrán encontrar opciones de todo tipo, muchas similitudes carnívoras como pueden ser los pinchitos o las hamburguesas, pero todas de origen vegetal.

"Somos la alternativa ética y sostenible a los productos cárnicos", dicen desde el Vegans, que se definen como una "tienda donde encontrareis productos de alimentación 100% veganos fabricados de forma artesanal con ingredientes naturales. Son alimentos frescos y no procesados que se fabrican de forma continua".

"Nuestro producto tiene aspecto convencional pero es totalmente vegano, tenemos muslos de no pollo, gambas que sólo lo parecen, no pescado, heura, quord, bocados, taula, seitan, tofú, croquetas veganas, vegetalia, hamburguesas veganas, entre ellas la beyond burguer, sol natural...", son algunos de los productos por los que apuestan en estas tiendas veganas, donde además de haber hamburguesas y carnes veganas, también hay quesos veganos, preparados para fajitas o kebabs, dulces o bebidas de los más interesantes.

Imagínate la lista de la compra: brochetas de seitan y veganas caseras, canelones de seitan, croquetas de garbanzos con no jamón y no queso caseras, milanesas veganas, 'no costillas', 'no chorizo', 'no morcilla' o 'no panceta'. Todo es posible en este tipo de tiendas de alimentación veganas que también ofrecen productos para celíacos pero también para aquellos intolerantes a la lactosa o productos sin soja.

El horario de apertura la nueva tienda de alimentación vegana en Málaga el Vegans es de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Los sábados abre solo de mañana, de 10:00 a 14:00 horas.