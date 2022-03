Diez vegetarianos en Málaga y su provincia que tienen servicio para llevar

Avanza la semana y probar nuevas cosas siempre es un aliciente que mejora el ánimo, después de la calima llega la previsión de lluvias intermitentes y tiempo inestable tanto en Málaga capital como en la provincia (Torremolinos, Fuengirola, San Pedro de Alcántara, Marbella, Montecorto) provocará que las terrazas no sean lo más destacado en los restaurantes durante los próximos días. Además, la amenaza de agua no suele fomentar demasiado los planes en restaurantes. Por eso, una pequeña selección de restaurantes vegetarianos, también con opciones veganos en la mayoría, que tienen la posibilidad de llevarte la comida a tu casa. Ojo, no todos tienen comida a domicilio, pero sí todos tendrán el pedido preparado para recogerlo y disfrutarlo en casa o en el lugar que se quiera. Si el tiempo lo permite, montarse un pequeño picnic es también una buena idea.

Además hay que tener en cuenta que es una selección de restaurantes vegetarianos, es decir excluyen la carne de sus creaciones culinarias aunque algunas de ellas sí que tienen productos de origen animal. Sin embargo, prácticamente todos tienen platos para veganos o vegetarianos estrictos, es decir sin ningún tipo de componente de origen animal, es cuestión de hablar con los restauradores o ponerle atención a sus menús. La vegetariana se trata de un tipo de cocina con muchas posibilidades e influencias que lleva tiempo creciendo poco a poco en Málaga y su provincia.

Estación Quimera, Málaga capital

Una opción totalmente vegetal, comida para llevar pero cuidado, está disponible para los almuerzos, no para las cenas. Sus días de descanso son los domingos y los lunes. Carta amplia y vegetariano estricto a un suspiro de la playa y en una sector fácil de llegar desde la zona oeste de la ciudad.

Restaurante La Espiga, Torremolinos.

También con comida para llevar. Su cocina vegetariana se puede comer de lunes a viernes a partir de las 13:00 horas. Menú vegetariano de cuatro platos por menos de 10 euros.

Vegetalia, Fuengirola

De 12:30 a 16:00 horas es su espacio de apertura, ambiente tranquilo y desenfadado con un buffet vegetariano con bastante variedad y recorrido en el tiempo. Tiene la opción de la comida para llevar que puede seducirnos. Anuncia zumos y postres caseros.

La Libélula Vegan Café, Fuengirola

Un local muy agradable y frecuentado por quienes elijen la opción vegana de alimentación. Tiene un menú del día que no decepciona y una carta muy creativa. Una opción muy completa puesta en marcha por dos socias que concentran el trabajo en el menú del almuerzo. No abren por la noche. Por supuesto, con opción para llevar.

Fast Vegan, Fuengirola

La Villa Blanca es uno de los municipios con más opciones vegetarianas y veganas. Fast Vegan tiene buenos precios, mucho sabor, envío a domicilio y una carta de hamburguesería y local de comida rápida pero todo en opciones veganas. Hamburguesas y perritos veganos y rápidos. Está por ver cuándo implementan el campero vegano.

Phoenix Belgian Vegg, Marbella

Tiene servicio apra llevar y también a domicilio, un menú con buenos precios y variedades también para los más pequeños. Hamburguesas, lasañas, gnocchis, patatas y algunos guiños a la cocina belga. Buena opción.

Cocina con el corazón, San Pedro de Alcántara

De lunes a viernes, comida para llevar que se encarga con antelación. Buenos precios, gran variedad de sabores y platos, cocina más casera que otras opciones de las aquí mostradas. Disponible para eventos también.

Kerkus Veggie Bar, Montecorto

Una opción inesperada casi en mitad de la sierra. Es el restaurante de un hostel, pero tiene una carta vegana para comer allí o recoger que está llena de sabores y productos de proximidad. Todo un hallazgo que puede servir para excursionar por su rico entorno natural. Abre viernes, sábado y domingo.

Kinoa, Málaga capital

Buena carta con servicio para llegar y entrega a domicilio. Hamburguesas veganas, empanadas, quiches y platos para compartir en el corazón de la capital malagueña. Abre a mediodía y por la noche.