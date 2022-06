Libros de éxito ambientados en Málaga para olvidarse de la canícula

Encontrar una buena lectura siempre es algo que deja sensaciones y experiencias positivas independientemente de la ambientación, la autoría y la temática. Pero la experiencia se amplía cuando en una historia que cautiva al lector aparece algún rincón conocido o frecuentado en el día a día. A menudo, cambia la percepción del mismo durante un tiempo en función de la trama y de los hechos que en el lugar se protagonicen.

Esto no siempre se cumple y hay quien prefiere no profundizar en obras en las que se ve retratada su localidad habitual o favorita, pero siempre se encuentra algo diferente, un punto de vista inesperado o guiños de complicidad entre el autor, los personajes y quienes leen. Por eso, ahora que la canícula se ha instalado en el Sur de la península ibérica, tal vez sea un buen momento para elegir alguna obra con la que olvidar las altas temperaturas y sumergirse en una buena historia que tenga relación con el rincón del Mediterráneo que ocupa la capital malacitana. Hay una gran cantidad de libros en los que la ciudad es la protagonista o ambienta las historias y están todos recogidos en el mapa de los libros de Málaga, un lugar al que acudir si ninguna de las siguientes obras acaba de convencer.

'El orden improbable', de Pablo Aranda

Es uno de esos escritores que tiene una relación íntima con la ciudad y se nota en prácticamente toda su obra. Esta novela retrata la Málaga de comienzos del siglo XXI recorriéndola con una mujer que se fue de la ciudad con 20 años y vuelve con más de 40. "Decidí escribir una novela en la que una mujer de 40 volvía a casa de sus padres, sin trabajo, sin hijos, sin piso cómodo y bonito, sin un marido. Dispuesta, qué remedio, a empezar de nuevo, en su ciudad natal, teniendo que luchar con los fantasmas del pasado y los del presente.Con esta novela gané el premio, el premio,... ah, no, que no gané nada", dejó escrito el autor en su web sobre un libro que se publicó con la expectación de los galardones de sus primeros trabajos. Realismo, narratividad y una historia que se asoma a las playas de Pedregalejo y otros rincones de Málaga. Tal vez no sea el libro más conocido de Aranda y desde luego no es el más premiado, pero merece la pena.

'Sur' de Antonio Soler

Una de las obras más conocidas del autor, que ha recibido buen número de reconocimientos y que muestra una Málaga de hace en torno un lustro, pero tiene mucho más. Son muchas las cosas que pasan en una obra que cuenta un sólo día de verano en la capital malacitana. Hay un buen puñado de rincones malacitanos entre estas páginas y de situaciones, maneras de ser y acontecimientos que también tienen una relación estrecha con la ciudad. Todo arranca con un cuerpo moribundo cubierto de hormigas que aparece en un descampado de la ciudad al amanecer.

'Loba Negra' de Juan Gómez Jurado

Todo un best seller en el que una peculiar pareja de investigadores tiene que afrontar un crimen en un centro comercial de la capital malacitana. La historia es una novela policíaca que encuentra hilos de los que tirar en el mundo fuera de la ley de la Costa del Sol. La pareja de detectives (es el segundo libro de una trilogía con los investigadores y que completan Reina Roja y Rey Blanco) tiene una legión de fans y han recorrido bastantes puntos de la ciudad malacitana en un libro que se lee rápido y no deja mal recuerdo.

'La víspera de casi todo', de Víctor del Árbol

Este libro acontece en su mayoría en Galicia, pero también tiene parte de su trama ocurre en Málaga. Tal vez no sea exactamente una novela negra ni policíaca, tal vez sea las dos cosas a la vez. La protagonista es una malagueña que se va a la Costa da Morte para cambiar de vida y allí coincide con el otro personaje importante de este libro: Germinal, un policía que tiene un hijo con una enfermedad rara y una manera de ser peculiar. La obra le valió el premio Nadal y ha sido todo un éxito de ventas. La obra en sí misma ayuda a olvidarse del calor y sus ambientaciones, también.

'El alquimista impaciente' de Lorenzo Silva

Una obra de suspense publicada hace 22 años y que tiene a la Costa del Sol y la capital malacitana como lugar al que se llega. La historia arranca con un cadáver en una extraña postura al más puro estilo True Detective y desde ahí los investigadores irán tirando del hilo para adentrarse en una historia en la que la vida ejemplar de alguien esconde un lado desconocido complejo, insospechado y pródigo en negocios sucios. Otro libro muy conocido y premiado ideal para olvidarse de casi todo si atrapa al lector desde el arranque.