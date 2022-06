Casas cueva contra el calor cercanas a Málaga

Las comarcas de Guadix y Baza son dos puntos de Andalucía en los que es habitual encontrarse alojamientos excavados en la roca y en los últimos años cada vez hay más de este tipo de viviendas disponibles para alquilar en el periodo vacacional. Son también famosas las de Cazorla o Graena y, por supuesto, las del Sacromonte granadino. En ellas, la temperatura se mantiene más o menos constante tanto en verano como en invierno y a menudo son una opción elegida para mitigar las semanas de más calor en el Sur de la península ibérica. En la provincia de Málaga también hay este tipo de construcciones aunque son mucho menos numerosas y no tan habituales. Sin embargo, dentro de la provincia y en puntos muy cercanos a ella sí que existen lugares en los que disfrutar de este tipo de viviendas. Uno de los aspectos de sus peculiaridades que más se nota en las épocas de canícula es que la temperatura en el interior suele tener pocas variaciones y eso reporta una sensación de fresco no muy habitual.

Casa cueva El Naranjo, El Chorro

Es una de las opciones que se pueden elegir en el complejo de la finca Rocabella, que tiene piscina, varias villas pequeñas y otro tipo de instalaciones. Esta casa cueva está en un bonito entorno como es el del pueblo malagueño de El Chorro, cercano al Caminito del Rey, a la playa de Ardales y otros puntos muy interesantes de la geografía malagueña para hacer turismo en parajes de alto valor natural.

El Ventorro, Alhama de Granada

No está en la provincia malagueña, pero casi. Alhama es uno de esos pueblos fronterizos que tiene buenos entornos naturales y este alojamiento está a escasos tres kilómetros del pueblo. No sólo tiene casas cueva en las que alojarse y está cerca de una zona de senderismo en torno al río y de la pantaneta de Alhama que es frecuentada por aves migratorias y otro tipo de fauna. Un sitio muy bueno para desconectar en la sierra de Alhama a poca distancia de Málaga capital y de los núcleos de población costeros.

Casas cueva en Setenil de las Bodegas, Cádiz

Otro pueblo cercano al límite de la provincia malagueña, es uno de los más espectaculares de Andalucía porque está excavado en la roca y además está rodeado por las sierras de Ronda, Grazalema y Los Alcornocales. Una gran opción que también se encuentra en un punto especialmente fresco de Andalucía. Por sus características tiene bastantes opciones dentro del casco urbano, así que el mapa bajo estas líneas se centra en el propio pueblo donde están las casas cuevas de Las Calcetas, El Arrabal, La Luna, Cuevas del sol y bastantes opciones más a elegir.

Cuevas del Pino, Villarrubia, Córdoba

Es cierto que Villarrubia (a menos de 15 kilómetros de la capital cordobesa) no parece un lugar cercano a Málaga, pero aunque supere el centenar de kilómetros, en tiempo no se perderá mucho más que en llegar a otros lugares más cercanos sin una autovía cercana, como en el caso de Setenil o Alhama. Las Cuevas del pino, al pie de la sierra cordobesa y cercanas al Guadalquivir son una opción excelente para no pasar calor en este punto de Andalucía. Con la capital a muy poca distancia, se puede visitar con facilidad la gran cantidad de yacimientos, monumentos y oferta cultural y gastronómica de Córdoba.

