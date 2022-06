Maro y otras playas en Málaga para una jornada de ensueño

La costa malagueña tiene una gran variedad de playas marcadas por la peculiaridad de la geografía en esta parte del Sur peninsular. Acantilados, rocas y calas en torno a ellas son parte del paisaje más frecuente sobre todo en la vertiente Este de la provincia, pero esta tipología no es la única que puede darse. En la provincia malagueña hay playas para perros, partes del litoral que están libres de humo, playas que descubrir en la costa Oeste de la provincia y otros emplazamientos costeros que tienen niveles de protección medioambiental altos por su particularidades medioambientales. Uno de ellos son las playas y los acantilados del entorno de Maro y Cerrogordo. De hecho, las playas de Maro son de las más famosas de la provincia malagueña, sus calas y la naturaleza que las rodea seducen a gran cantidad de visitantes, aunque no son las únicas partes de la costa en las que disfrutar de una jornada de ensueño en el litoral malagueño que no sólo cuenta con playas en zonas costeras de mucha afluencia, también tiene curiosos rincones que descubrir y disfrutar.

Cala del Cañuelo, Nerja

También está en el entorno de los acantilados de Maro y Cerrogordo y prácticamente es la última playa de la provincia por la parte Este, no suele tener mucho oleaje y en temporada alta suele tener un servicio de lanzadera de bus que lleva hasta allí, buenas aguas y tiene un chiringuito. Hay que tener en cuenta que está en un paraje de alto valor natural. Uno de esos sitios reconfortantes cuando el día acompaña. Entre este punto de la costa y la propia Nerja hay bastantes calas, algo más pequeñas, que también se pueden disfrutar. Tiene guijarros en la orilla.

Playa Río Seco, Nerja

Es de las más grandes de esta parte de la línea costera y tiene todos los servicios además de aparcamientos no muy lejanos. Un buen lugar para relajarse en familia. Tiene algunas piedras, pero nada que suponga un gran impedimento. Un lugar para tener en cuenta en la parte más occidental de Nerja.

Playa de Almayate - Bajamar, Vélez-Málaga

Es otro sitio que no suele estar muy concurrido y en el que se puede pasar una jornada con tranquilidad, aunque esto siempre suele depender e la suerte que se tenga en el día y la hora que se elijan para ir. En el mapa bajo estas líneas se ha elegido una parte cercana a la parte más occidental de esta playa, pero si se anda en sentido Almería se pueden encontrar también buenos lugares en torno a Almayate.

Playa Valle Niza, Benajarafe

Es una playa larga, de más de dos kilómetros y tiene diferentes zonas, la que señala el mapa es la más alejada y suele ser la más tranquila, pero en general es una buena playa en la que elegir un lugar para pasar una jornada de playa puntera. Además, los negocios de restauración de Benajarafe ofrecen una buena opción para probar el pescado de la zona.

Playa del Parador de Golf, Málaga

No es fácil encontrar una playa tranquila en temporada alta en este entorno entre la capital malagueña y Torremolinos, pero este punto que se sitúa en el mapa bajo estas letras sí que tiene algo de tranquilidad la mayoría de los días, menos los fines de semana. Cuidado, porque está cerca de una playa en la que se suele practicar el naturismo (sentido Málaga). Si se sigue la línea costera en dirección Torremolinos se encuentran las playas de Los Álamos que también tienen zonas que pueden cumplir los requisitos para un día tranquilo de playa en función del punto que se escoja.

Playa de Carvajal, Benalmádena

Es una playa en zona de frontera entre municipios: Benalmádena y Fuengirola. Además, si se sigue la línea costera en sentido Benalmádena se pueden encontrar al gunas calas que pueden tener menos gente que esta playa pero también mucha peor huella en el agua ya que es una zona bastante rocosa. Tiene todos los servicios y buena zona para pasar una jornada de sol y agua.

Playa del Peñón del Cura, Mijas

Tiene muchas rocas en la orilla y es terreno escarpado, pero el entorno es precioso, especialmente en los atardeceres. Tiene muy cerca el faro de Calaburras, que también tiene una playa reseñable si este tipo de paisajes resultan atractivos. Con en algunas de las playas anteriores, es posible encontrar opciones muy satisfactorias en sus proximidades.

Playa El Chaparral, Mijas

No está excesivamente lejos de la del Peñón del Cura y también tiene rocas en parte de su orilla, pero también posee un paisaje muy bonito y una tranquilidad que habitualmente no suele tenerse en esta parte del litoral, así que aunque no es muy grande sí que es recomendable para descubrir un punto nuevo de la costa malagueña en el que pasar un día de playa.

Playa Real de Zaragoza, Marbella

Un espacio en la línea costera que no tiene zonas escarpadas y sí arena fina, buena playa con bastante longitud en la que se pueden elegir zonas más o menos concurridas, tiene servicios y posibilidad de aparcamiento y además es bastante fotogénica. Si no se conoce puede ser una opción diferente pero igual de válida que otras tan conocidas de la zona como Cabopino.

Playa Arroyo de las Cañas, Estepona

Una zona no muy conocida del litoral esteponero y que suele estar bastante tranquilo, no tiene demasiados guijarros, buena arena y agua en la que se empieza a notar una temperatura más fresca que la del litoral Este de la provincia malagueña. Tiene bastante longitud y un agradable entorno para pasear con algún que otro yacimiento histórico que poder ver como la torre del Velerín.

Playa de Tubalita, Manilva

Una playa bastante grande y tranquila que no tiene grandes núcleos urbanos alrededor y es perfecta para desconectar. Está en un punto cercano ya a la provincia de Cádiz, pero aún hay costa malagueña de por medio en la que, por cierto, también se pueden encontrar playas tranquilas y casi idílicas. Esta es un buen ejemplo, como casi todas tiene partes en la orilla con guijarros inesperados. Merece la pena descubrirla si se disfruta de las playas tranquilas.