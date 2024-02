La Guía Macarfi elige a los mejores restaurantes de la provincia de Málaga: Bardal, Kaleja y Los Marinos José, en el podio

Esta noche Málaga se ha convertido en el escaparate del mejor talento culinario del momento. Grandes chefs del panorama nacional y una altísima representación de la gastronomía nacional se han dado cita en la ciudad para dar a conocer los premios de la guía de restaurantes Macarfi 2024 que este año, además de Barcelona, Girona, Madrid, País Vasco y La Rioja, incluye también los restaurantes más interesantes de Málaga y Valencia.

Manuel Carreras, Presidente y fundador de Macarfi comentó que el objetivo de la guía es completar la guía a nivel nacional para el 2025. En esta novena edición de la Guía Macarfi se presentan los 550 restaurantes más interesantes de las regiones mencionadas. También hay numerosos listados en los que se clasifica a los restaurantes por tipo de cocina, zona, decoración, servicio o buenos por (aquí comen los locales, bodega, buen menú, bravas, para grupos, para niños y muchos más). En los listados se incluyen los 3.700 restaurantes existentes en la web y en la app.

En el mismo acto, conducido por el actor y humorista Carlos Latre, se desvelaron los TOP10 Macarfi 2023 de cada zona geográfica, haciendo entrega de los ya conocidos Premios Macarfi según las votaciones de sus embajadores, gastrónomos altruistas que cooperan con sus opiniones en la confección de la Guía, chefs y periodistas especializados.

Los 10 mejores restaurantes de Málaga según la Guía Macarfi son Bardal, Kaleja, Los Marinos José, Back, Skina, El Lago, La Milla, Nintai, José Carlos García y Kava, algunos de ellos reconocidos ya por otras guías gastronómicas.

El evento reunió en el Hotel NH Málaga a más de 60 chefs de los mejores restaurantes de las mencionadas zonas geográficas, entre los que se encontraban los chefs premiados en Málaga Benito Gómez (Bardal) y Dani Carnero (Kaleja), así como otros de la geografía española como Oriol Castro (Disfrutar), Rafa Zafra (Estimar), Pere Monje (Via Veneto), Nandu Jubany (Can Jubany), Javier y Sergio Torres (Cocina Hermanos Torres), Joan Roca (El Celler de Can Roca), Paco Pérez (Miramar), Joan, Jordi e Isabel Juncà (Ca L'Enric), Miguel Ángel Aragón (Desde 1911) Adolfo Santos e Israel Ramírez (Saddle), Hugo Muñoz (Ugo Chan), Juanjo López (La Tasquita de Enfrente), David García (Corral de la Morería), Fernando Canales (La Despensa del Etxanobe), Gorka Rico y Javier Rivero (Ama), Lourdes Rekondo e Iñaki Arrieta (Rekondo), María Laskibar e Iván Sancho (Kea), Francis Paniego (El Portal del Echaurren), Ignacio y Carlos Echapresto (Venta Moncalvillo), Ricard Camarena (Ricard Camarena Restaurant), Begoña Rodrigo (La Salita), Germán Carrizo y Carito Lourenço (Fierro) y Vicky Sevilla (Arrels), entre otros.

Además, Disfrutar, representado por Eduard Xatruch, y Diverxo, representado por Roberto Rúa recibieron el reconocimiento TOP of the TOPS Macarfi, por haber liderado el ranking durante tres años consecutivos y por lo tanto, ya no forman parte de las votaciones.

Los 10 mejores restaurantes de la provincia de Málaga para Macarfi