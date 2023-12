¿Cuáles han sido los restaurantes más buscados de Málaga en Google este 2023?

Llega el final del año, el fin de este 2023, y con él deja un mapa más que interesante de lo que dieron de sí estos 12 meses –aunque aún podemos arañarle algo más a diciembre–. De la mano de Google y su motor de búsqueda ya hemos conocido que palabras bien malagueñas como 'espeto' están entre las más buscadas del mundo durante este año, así como la receta de la porra antequerana sigue estando entre las primeras posiciones en España. Pero la pregunta ahora es, ¿cuáles han sido los restaurantes, bares y establecimientos más buscados en Málaga este 2023?

Ha sido un año largo en Málaga, con noticias más que positivas en materia gastronómica. Se han dado multitud de aperturas, muchas de ellas en la capital que luce tiempos en los que el turismo consume a gran velocidad. Curiosamente, el restaurante más buscado este año en Málaga es uno que echó el cierre este mismo año. Hablamos de La Bámbola, el restaurante que protagonizó uno de los episodios de Pesadilla en la Cocina de Alberto Chicote que, tras algunos meses de subidón, decidieron poner fin al proyecto pese a la infinidad de búsquedas que despertó en Google.

Si la televisión da reconocimiento, también lo dan los premios. La Pastelería Daza, ganadora del premio a la mejor tarta de manzana de España, ha sido el segundo rincón gastronómico más buscado de Málaga este 2023, y eso que el premio lo recibieron en octubre, sinónimo de que sus dulces ya eran perseguidos por muchos antes del éxito. En tercer lugar, cerrando el podio de los lugares más buscados, una pizzería, Única. "Es una pizzería a la que preferimos llamar Restaurante, o casi mejor, lugar de encuentro...", dicen desde la propia pizzería, donde el producto es de primer nivel y ha despertado gran interés entre los comensales este año. Se encuentra en el Soho.

El resto de restaurante y lugares de comida que completan este ránking de Google de Málaga son muy variados. El cuarto lugar del más buscado en Málaga es Burger Mitos, una clásica hamburguesería en Ciudad Jardín donde los camperos y los pepitos no pueden faltar. En quinto lugar está la Osteria Angelino dal 1899, un referente entre los italianos de la capital que no deja dudas del porqué está entre los más buscados. Le sigue Los Choqueros, una taberna que habla onubense y que marisco y carnes de nuestros vecinos en Puerta Blanca.

En el séptimo lugar aparece una de las grandes sensaciones de este año, lo que fue The Champions Burger en la Terminal de Cruceros, con una variedad exquisita de hamburguesas de autor que se la pudieron gozar los malagueños durante toda una semana. El octavo lugar es otro clásico de Málaga como El Rey del Pollo Asado, del que no dudamos que mucho tiene que ver su búsqueda con conocer el horario del establecimiento, ¿quién no ha recurrido a un polla asado y una de patatas cuando no sabe qué almorzar? En el noveno y o décimo lugar aparecen dos rincones de Málaga centro, un clásico como Mesón Mariano y sus famosas alcachofas y cerrando el listado Kraken, una de las creaciones de Diego René, premiado en los últimos reconocimientos de la Academia Gastronómica de Málaga.

Las diez búsquedas gastronómicas en Google del 2023 en Málaga