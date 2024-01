Este restaurante de Málaga, el octavo mejor de España y primero de Andalucía para los comensales de ‘The Fork’

En la lista de los 100 mejores restaurantes de España de 2023 según los usuarios de la aplicación de reservas The Fork hay sólo un único restaurante de Málaga, pero que ocupa nada más y nada menos que la octava posición, en el top 10 de la plataforma y uno de los más demandados por los comensales que usan la app del tenedor. Es el primero de Andalucía. Hablamos de La Atxoeta Art Restaurant del Soho del chef Pablo Caballero y que dirige desde sala la premiada Cristina Socorro.

The Fork anunció recientemente su Top 100 de España en 2023 en base a las opiniones de sus usuarios, donde el reconocido The Alchemix barcelonés aparece en lo más alto de la clasificación (9,9 sobre 10), un restaurante denominado como 'Gastro Cocktail Bar' y que cuenta con el chef Juan Vizcaíno entre fogones y a Ignacio Ussía como coctelero además de propietario. De media, 75 euros por comensal. Fonda España de Martín Berasategui en Barcelona y El Invernadero de Rodrigo de la Calle en Madrid, los otros dos restaurantes en el podio de The Fork.

Sobre La Antxoeta (calle Barrios, 7) cabe recordar que recientemente apostaron por unos pequeños cambios en su carta antes de acabar el pasado año, una muestra de la constante evolución e innovación que persigue desde la cocina Pablo Caballero. La propuesta gastronómica del restaurante destaca por su enfoque en productos marinos y locales.

Su carta incluye exquisiteces como las anchoas con caviar de tomate, ideales para iniciar una comida. Los boquerones y sardinas ahumadas son clásicos de la casa. Un plato estrella son los canelones de Maruchi, una sabrosa fusión de carne y bechamel. La ventresca y la lubina son opciones que ofrecen una experiencia culinaria extraordinaria. La cuidada selección de ingredientes y la fusión de sabores hacen de La Antxoeta un lugar destacado para disfrutar de la cocina del mar.

