Málaga ocupa el segundo puesto en el ranking de los lugares con las mejores luces de Navidad de España

Las luces de Navidad de Málaga ya están funcionan tras el estreno de este pasado viernes 24 de noviembre. Durante algo más de un mes, durante cada día, habrá tres pases de espectáculo de luces en la calle Larios del centro de Málaga. La malagueña Luz Casal pulsaba el botón que daba el pistoletazo de salida a la decoración Ángeles Celestiales que regresan tras el éxito del pasado. Málaga vuelve a ser otro año más una de las ciudades con las mejores luces de Navidad de toda España para el portal Holidayguru.

"Cada año las ciudades y pueblos españoles se engalanan con miles de bombillas para dar la bienvenida a la época navideña. Este año, Holidayguru ha publicado su top de las ciudades con mejores luces de Navidad, con muchas novedades con respecto a 2022", señalan desde el portal de reserva de viajes, donde un año más aparece entre su top 7 de lugares españoles Málaga, que ocupa la segunda plaza de esta clasificación solo superada por Madrid, que vive en estos días una aglomeración masiva para disfrutar de la Navidad en la capital.

Así, el primer puesto sigue siendo para Madrid; seguido por Málaga sus Ángeles Celestiales como abanderados de las luces navideños, en tercer lugar y Vigo. El cuarto puesto lo tiene Barcelona; el quinto es para Palma de Mallorca, el sexto lo ocupa Torrejón de Ardoz y en séptimo lugar otro andaluz, el pueblo de Puente Genil (Córdoba).

"Nadie con un nombre más apropiado como Luz Casal para ser la encargada de encender la particular decoración de Málaga el 24 de noviembre. Este año la principal novedad estará en su Alameda Principal, que se convertirá en un «bosque luminoso»", reseñan desde el portal de reserva de viajes Holidayguru, que afinan aún más: "El gran atractivo será como cada año la calle Larios, con 16 Ángeles Celestiales que brillarán al ritmo de distintos pases musicales y donde este año no se escuchará a Mariah Carey y su famoso All I want for Christmas is you, sino otras melodías más tradicionales como Hacia Belén va una burra o Jingle Bells, de Andre Rieu.

Pero además de la Alameda y calle Larios, todo el centro histórico, así como sus diferentes distritos de la capital, tendrá mucha actividad durante esta Navidad. Como apuntan desde Holidayguru, "en toda la ciudad hay decoradas más de 500 calles, de las que 86 corresponden al centro histórico, a los que se sumarán espectáculos de drones y videomapping".

Mejores luces de Navidad en España este 2023 para el portal Holidayguru