Miguel Lago llega este viernes 10 de marzo a Málaga con su 'comedia de club' y aún quedan entradas

Miguel Lago, uno de los humoristas y comediantes más veteranos del circuito, estará en Málaga este próximo viernes 10 de marzo. Será en el Teatro Municipal Villa de Torrox, en Torrox, desde las 20:00 horas, para un espectáculo desternillante del que aún quedan entradas a la venta a un precio único de 12 euros.

'Lago' es el show de Miguel Lago, con el que está girando en estos momentos, un show que califica "sin artificios" y que presenta como "un cómico sobre una alfombra, bajo un foco y con un micrófono cara a cara frente al público" con ese humor que sigue todavía vigente pese a las nuevas tendencia, una "comedia de club, la comedia de bar y carretera".

"Puro stand-up clásico. Genuina comedia servida con libertad, verdad y desnudez que busca la quintaesencia del formato. Y por supuesto con la firma y la experiencia de un icono del 'One man Show'. Una reivindicación de una profesión necesaria, un homenaje a talentos únicos como Richard Prior, Jerry Seindfeld, Eddy Murphy o Ricky Gervais…", dicen sobre el show humorístico de Miguel Lago, un referente de la comedia en España, uno de tantos que emergió del histórico Club de la Comedia.

Lago lleva más de dos décadas sobre los escenarios repartiendo risas y carcajadas, contando anécdotas y dándole una vuelta a sus historias y su "colección de las rutinas más ácidas, desternillantes y atrevidas que se han escuchado nunca en la butaca de un teatro". "La comedia de club llega al teatro con todas sus consecuencias, Miguel Lago se arriesga con un espectáculo que se reescribe cada semana mirando a los ojos del espectador. Y muchas sorpresas con teloneros que nadie se espera para que cada semana la experiencia sea excepcional y distinta", definen sobre su espectáculo, del qu sentencian: "Lago abre su garito cada semana con una única intención, empezar a devolver al humor todo lo que le ha dado llenando la sala de mucha risa libre y sin complejos Esto no es solo un unipersonal, esto no es solo un teatro, esto no es un club más".

Entradas para ver a Miguel Lago en Málaga

El humorista Miguel Lago actuará este próximo viernes 19 de marzo en el Teatro Municipal Villa de Torrox, en Torrox, a partir de las 20:00 horas con su espectáculo 'Lago', con el que está girando por toda España. Las entradas se pueden adquirir a través de mientrada.net a un precio único de 12 euros.