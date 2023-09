Monda apuesta por la música este sábado con su festival 'La Monda': cartel y entradas

Los Llanos del Mercadillo de Monda vuelven a servir de escenario para La Monda Fest, el transgresor festival con el que el municipio apuesta por la música. En esta edición, que se celebra este sábado 23 de septiembre, el cartel lo encabeza Miguel Campello y le dan forma Muchopelo, Briatore y We Are Not Djs. En esta edición contarán también con un escenario gratuito donde comenzará la fiesta mucho antes.

Desde las 22:00 horas, los Llanos del Mercadillo traerán la música de estos cuatro artistas, aunque no será la única que sonará este sábado 23 en Monda. La Monda Fest 2023 tiene también preparados conciertos gratuitos desde las 18:00 horas en el Parque Dr. Jiménez Encina. Dark Praises, Steel Demon y The Lost Bullets actuarán sobre este escenario completamente gratis y sin necesidad de adquirir la entrada del festival.

Será desde las 22:00 cuando se sucedan los conciertos de Muchopelo, Briatore, We are not DJ's y el plato fuerte, Miguel Campello, el cantante de la histórica banda de fusión andaluza El Bicho. Detrás de Muchopelo, está Álex Granizo, que arranca su proyecto en solitario tras ser batería de grupos como Jammin'Dose y Doctor No, componiendo sus propias letras en lo que aventura un mix de funk, pop y rock, lo que aquí se conoce como un buen potaje. Briatore es un grupo marbellí que camina por los senderos del ska, el soul y el rock y que hará vibrar a todos. Por último, We Are Not DJ's, que son probablemente los djs más en forma del panorama nacional, que ya han pasado por otros grandes festivales y acumulan ya 10 años sobre ellos.

La alcaldesa de Monda. María Fernández, calificaba La Monda Fest como un festival que "tiene una seña de identidad propia y ofrece al municipio un valor añadido dentro de la programación cultural, sirve como colofón de las actividades veraniegas y permite conocer propuestas musicales de calidad, diferentes, en un ambiente cercano".

Las entradas para La Monda Fest

Las entradas para La Monda Fest de este sábado 23 de septiembre en los Llanos del Mercadillo de Monda con las actuaciones de Miguel Campello, Muchopelo, Briatore y We Are Not DJ's están ya a la venta a un precio de 16,50 euros a través de la página web del organizador. También se puede adquirir en la taquilla del festival a un precio de 20 euros. Las 100 entradas lanzadas a un precio especial de 12 euros se agotaron en sus primeras horas.